В НАТО отказались выполнять главное соглашение с Россией

16 июня 2022 в 09:14 Размер текста - 17 +

Союзники НАТО обвинили Россию в нарушении соглашения Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Москва нарушила Основополагающий акт Россия — НАТО. Поэтому альянс предполагает, что теперь можно не выполнять это соглашение. «Внутри альянса обсуждалось будущее Основополагающего акта Россия — НАТО. Все союзники полностью согласны с тем, что Россия нарушает его. И все союзники также согласны с тем, что все мы сейчас на самом деле находимся в том положении, когда никто из нас не обязан принимать во внимание то, что записано в документе. Когда мы принимаем решения о будущей расстановке сил», — сказала Смит на конференции вашингтонского Центра за новую американскую безопасность, передает ТАСС. В НАТО считают, что РФ нарушила акт спецоперацией на Украине, поэтом альянс больше не ограничен в решении о расстановке сил в Центральной и Восточной Европе, передает RT. Акт Россия — НАТО подписали в 1997 году, сообщает Nation News. Договор предполагает, что стороны не рассматривают друг друга как противников. Также альянс, согласно документу, обязуется не размещать оружие на территории новых членов и не строить места его хранения. Россия в ответ должна была сдерживаться от развертывания вооружения в Европе. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин считает, что нужно провести демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помочь гражданам Донбасса. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Москва нарушила Основополагающий акт Россия — НАТО. Поэтому альянс предполагает, что теперь можно не выполнять это соглашение. «Внутри альянса обсуждалось будущее Основополагающего акта Россия — НАТО. Все союзники полностью согласны с тем, что Россия нарушает его. И все союзники также согласны с тем, что все мы сейчас на самом деле находимся в том положении, когда никто из нас не обязан принимать во внимание то, что записано в документе. Когда мы принимаем решения о будущей расстановке сил», — сказала Смит на конференции вашингтонского Центра за новую американскую безопасность, передает ТАСС. В НАТО считают, что РФ нарушила акт спецоперацией на Украине, поэтом альянс больше не ограничен в решении о расстановке сил в Центральной и Восточной Европе, передает RT. Акт Россия — НАТО подписали в 1997 году, сообщает Nation News. Договор предполагает, что стороны не рассматривают друг друга как противников. Также альянс, согласно документу, обязуется не размещать оружие на территории новых членов и не строить места его хранения. Россия в ответ должна была сдерживаться от развертывания вооружения в Европе. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин считает, что нужно провести демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помочь гражданам Донбасса.