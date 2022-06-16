В НАТО отказались выполнять главное соглашение с Россией

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, поднятые руки, столтенберг йенс
Союзники НАТО обвинили Россию в нарушении соглашения Фото:

Постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Москва нарушила Основополагающий акт Россия — НАТО. Поэтому альянс предполагает, что теперь можно не выполнять это соглашение.

«Внутри альянса обсуждалось будущее Основополагающего акта Россия — НАТО. Все союзники полностью согласны с тем, что Россия нарушает его. И все союзники также согласны с тем, что все мы сейчас на самом деле находимся в том положении, когда никто из нас не обязан принимать во внимание то, что записано в документе. Когда мы принимаем решения о будущей расстановке сил», — сказала Смит на конференции вашингтонского Центра за новую американскую безопасность, передает ТАСС.

В НАТО считают, что РФ нарушила акт спецоперацией на Украине, поэтом альянс больше не ограничен в решении о расстановке сил в Центральной и Восточной Европе, передает RT. Акт Россия — НАТО подписали в 1997 году, сообщает Nation News. Договор предполагает, что стороны не рассматривают друг друга как противников. Также альянс, согласно документу, обязуется не размещать оружие на территории новых членов и не строить места его хранения. Россия в ответ должна была сдерживаться от развертывания вооружения в Европе.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин считает, что нужно провести демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помочь гражданам Донбасса.

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Постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Москва нарушила Основополагающий акт Россия — НАТО. Поэтому альянс предполагает, что теперь можно не выполнять это соглашение. «Внутри альянса обсуждалось будущее Основополагающего акта Россия — НАТО. Все союзники полностью согласны с тем, что Россия нарушает его. И все союзники также согласны с тем, что все мы сейчас на самом деле находимся в том положении, когда никто из нас не обязан принимать во внимание то, что записано в документе. Когда мы принимаем решения о будущей расстановке сил», — сказала Смит на конференции вашингтонского Центра за новую американскую безопасность, передает ТАСС. В НАТО считают, что РФ нарушила акт спецоперацией на Украине, поэтом альянс больше не ограничен в решении о расстановке сил в Центральной и Восточной Европе, передает RT. Акт Россия — НАТО подписали в 1997 году, сообщает Nation News. Договор предполагает, что стороны не рассматривают друг друга как противников. Также альянс, согласно документу, обязуется не размещать оружие на территории новых членов и не строить места его хранения. Россия в ответ должна была сдерживаться от развертывания вооружения в Европе. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин считает, что нужно провести демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помочь гражданам Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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