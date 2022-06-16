Вырвавшиеся с «Азота»: иностранные наемники не выпускали людей

16 июня 2022 в 10:00 Размер текста - 17 +

Некоторым мирным жителям удалось выбраться с «Азота» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На заводе «Азот» в Северодонецке много иностранных наемников, которые удерживали мирных граждан. Об этом сообщили Анна и ее невестка Алина, которым удалось выбраться с территории завода. «Много наемников, очень много. Сколько их было, не знаю, они держались отдельно от остальных. Разговаривали в основном друг с другом, на английском языке. И на других иностранных языках», — сообщила Анна в интервью РИА «Новости»». Девушка жила со своей семьей в бомбоубежище «Азота» с начала апреля после того, как в их дом попал снаряд. По ее словам, боевики не разрешали выходить из убежища и заявляли об опасности снаружи. Также туда не пускали родственников Анны, которые хотели привезти продукты. Женщине удалось выбраться 10 июня. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что целями являются демилитаризация и денацификация Украины. Националисты сорвали эвакуацию мирных граждан с «Азота» и нарушили режим прекращения огня. Гуманитарный коридор открывали 15 июня, передает сайт MK.RU . Украина повторяет на «Азоте» сценарий комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сообщает телеканал 360 со ссылкой на заявление Минобороны РФ. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

На заводе «Азот» в Северодонецке много иностранных наемников, которые удерживали мирных граждан. Об этом сообщили Анна и ее невестка Алина, которым удалось выбраться с территории завода. «Много наемников, очень много. Сколько их было, не знаю, они держались отдельно от остальных. Разговаривали в основном друг с другом, на английском языке. И на других иностранных языках», — сообщила Анна в интервью РИА «Новости»». Девушка жила со своей семьей в бомбоубежище «Азота» с начала апреля после того, как в их дом попал снаряд. По ее словам, боевики не разрешали выходить из убежища и заявляли об опасности снаружи. Также туда не пускали родственников Анны, которые хотели привезти продукты. Женщине удалось выбраться 10 июня. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что целями являются демилитаризация и денацификация Украины. Националисты сорвали эвакуацию мирных граждан с «Азота» и нарушили режим прекращения огня. Гуманитарный коридор открывали 15 июня, передает сайт MK.RU. Украина повторяет на «Азоте» сценарий комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сообщает телеканал 360 со ссылкой на заявление Минобороны РФ.