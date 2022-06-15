Минобороны: ВСУ сорвали эвакуацию мирных жителей с завода «Азот»

Националисты сорвали эвакуацию мирных жителей с территории завода «Азот», нарушив режим прекращения огня и обстреляв жилые кварталы Северодонецка. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Несмотря на принятые Российской Федерацией беспрецедентные меры, киевские власти цинично сорвали проведение гуманитарной операции. Средствами объективного контроля, в том числе беспилотными летательными аппаратами, зафиксированы многочисленные нарушения режима прекращения огня. Из промзоны комбината „Азот“ велся беспорядочный огонь по жилым кварталам Северодонецка (с 08:20 — из 120-мм минометов, с 09:40 — из танковых пушек)», — заявил Мизинцев.
Ранее сообщалось, что в первые же часы эвакуация населения с комбината «Азот» в Северодонецке была сорвана украинскими националистами. Об этом сообщил начальник гарнизонной службы Народной милиции ЛНР Александр Никишин.
В ЛНР заявляли, что на «Азоте» удерживают до 1,2 тысячи гражданских. По словам помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселева, их там удерживают насильственно и уже долгое время.
Россия проводит вынужденную спецоперацию на территории Украины из-за восьмилетних обстрелов жителей Донбасса со стороны ВСУ. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины.
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