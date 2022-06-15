Июньский список востребованных профессий изменился Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На июнь 2022 года самой востребованной профессией в Кургане стал слесарь, для них открыто 193 вакансии. Месяце назад список возглавляли продавцы. Данные об изменениях в рейтинге содержатся в отчетах по ситуации на рынке труда, опубликованных на сайте городской администрации.

«На 1 июня в Кургане на первом месте оказались слесари, на них открыты 193 вакансии на зарплату от 17,5 до 50 тысяч рублей. За ними следуют учителя (178 вакансий) и продавцы (175) с максимальной зарплатой в 30 тысяч. Затем идут врачи (174) и инженеры (165) с зарплатами от 17,5 до 70 тысяч. За ними следуют фельдешры и медсестры (106), а также водители (86)», — говорится в данных таблицы.

Месяц назад на первых пяти местах располагались следующие профессии: продавец, слесарь, врач, учитель и инженер. Также в Кургане активно искали секретарей судебного заседания, почтальонов, экономистов, бухгалтеров, воспитателей на зарплаты от 16 до 35 тысяч рублей. В этом месяце данные специальности не являются востребованными.

«На 1 июня на учете в службе занятости состояло 1 515 граждан, ищущих работу. Численность безработных курганцев составила 909 человек, что в 1,7 раз меньше показателей за январь», — сообщается в отчете.

До этого URA.RU писало, что в апреле 2022 года в Кургане массово искали продавцов, для них было открыто 200 вакансий. В тройку востребованных специальностей тогда также вошли слесари и врачи.

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Рейтинг самых востребованных профессий на июнь в Кургане сайт администрации города Курган