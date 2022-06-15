Екатеринбуржцы смогут летать чартерными рейсами в Египет

Прямые рейсы в Египет запустят в середине июля Фото: Нина Калинина © URA.RU

Туроператор TezTour планирует в середине июля открыть чартерные рейсы из Екатеринбурга в Хургаду (Египет). Рейсы будут выполняться раз в 10 дней. Об этом пресс-служба туроператора сообщила URA.RU.

«Чартерная полетная программа в Египет выполняется авиакомпанией I Fly, получившей все необходимые разрешения от властей обеих стран. К середине [июля] туроператор готовится запустить полетную программу из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска. Вылеты запланированы в Хургаду с частотой 1 раз в 10 дней. Продажа данных турпакетов уже открыта, все предложения доступны на сайте компании», — говорится в сообщении пресс-службы.

В компании отметили, что ранее купленные туры в Турцию можно будет перенести на Египет по текущим ценам. «Также отправиться на долгожданный отдых получится у туристов, чьи вылеты в Египет не состоялись из-за приостановки авиасообщения между странами с конца февраля», — уточнили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что «Уральские авиалинии» отменили перелеты в Азербайджан, Армению, ОАЭ, Израиль, Египет и Таиланд. Авиакомпания начала отменять свои рейсы из-за антироссийских санкций, коснувшихся международных перелетов для российских самолетов. Санкции зарубежные страны объявили в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины.