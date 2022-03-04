«Уральские авиалинии» отменили международные рейсы

Рейсы отменены вплоть до 26 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила международные рейсы в Армению, Азербайджан, Израиль и ОАЭ. Об этом авиакомпания сообщила в пресс-релизе.

«В связи со сложившейся геополитической ситуацией авиакомпания „Уральские авиалинии“ вынуждена отменить международные рейсы в ОАЭ, Армению, Азербайджан и Израиль», — говорится в релизе. Уточняется, что отменили все рейсы в указанные страны до 26 марта текущего года.

Ранее сообщалось, что рейс «Уральских авиалиний» из ОАЭ в Красноярск был задержан в Дубае. Причиной послужила проверка документов авиасудна. В конечном итоге, пассажиров отправили в Красноярск транзитом через аэропорт Екатеринбурга. «Уральские авиалинии» до этого также объявили о временной приостановке рейсов на тайский остров Пхукет. Росавиация запретила пересечение воздушного пространства для самолетов 36 стран мира в ответ на санкции. Ранее подобный запрет ввели все страны ЕС из-за объявления о проведении спецоперации РФ на территории Украины.