04 марта 2022

«Уральские авиалинии» отменили международные рейсы

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, авиакомпания ural airlines
Рейсы отменены вплоть до 26 марта Фото:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила международные рейсы в Армению, Азербайджан, Израиль и ОАЭ. Об этом авиакомпания сообщила в пресс-релизе.

«В связи со сложившейся геополитической ситуацией авиакомпания „Уральские авиалинии“ вынуждена отменить международные рейсы в ОАЭ, Армению, Азербайджан и Израиль», — говорится в релизе. Уточняется, что отменили все рейсы в указанные страны до 26 марта текущего года.

Ранее сообщалось, что рейс «Уральских авиалиний» из ОАЭ в Красноярск был задержан в Дубае. Причиной послужила проверка документов авиасудна. В конечном итоге, пассажиров отправили в Красноярск транзитом через аэропорт Екатеринбурга. «Уральские авиалинии» до этого также объявили о временной приостановке рейсов на тайский остров Пхукет. Росавиация запретила пересечение воздушного пространства для самолетов 36 стран мира в ответ на санкции. Ранее подобный запрет ввели все страны ЕС из-за объявления о проведении спецоперации РФ на территории Украины.

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила международные рейсы в Армению, Азербайджан, Израиль и ОАЭ. Об этом авиакомпания сообщила в пресс-релизе. «В связи со сложившейся геополитической ситуацией авиакомпания „Уральские авиалинии“ вынуждена отменить международные рейсы в ОАЭ, Армению, Азербайджан и Израиль», — говорится в релизе. Уточняется, что отменили все рейсы в указанные страны до 26 марта текущего года. Ранее сообщалось, что рейс «Уральских авиалиний» из ОАЭ в Красноярск был задержан в Дубае. Причиной послужила проверка документов авиасудна. В конечном итоге, пассажиров отправили в Красноярск транзитом через аэропорт Екатеринбурга. «Уральские авиалинии» до этого также объявили о временной приостановке рейсов на тайский остров Пхукет. Росавиация запретила пересечение воздушного пространства для самолетов 36 стран мира в ответ на санкции. Ранее подобный запрет ввели все страны ЕС из-за объявления о проведении спецоперации РФ на территории Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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