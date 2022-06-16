В Херсоне новорожденные автоматически получат гражданство РФ

16 июня 2022 в 10:20 Размер текста - 17 +

Дети-сироты в Херсонской области получат российское гражданство Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Всем детям, которые родились в Херсонской области после 24 февраля, автоматически выдадут российские паспорта. Об этом рассказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. «В Херсонской области дети, которые родились после 24 числа [февраля], автоматически получают гражданство РФ. А дети-сироты уже получили гражданство», — Стремоусов в интервью ТАСС. В Херсонской области и Запорожье уже начали выдачу российских паспортов, сообщает телеканал 360. Власти региона ранее заявили об ажиотажном спросе на этот документ. По словам Стремоусова, заявки подали 10 тысяч человек. В Запорожской области получили около 70 тысяч заявок, сообщает «Утро.ру». Российская армия взяла под контроль Херсонскую область и большую часть Запорожской в ходе спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью стала денацификация и демилитаризация Украины. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Всем детям, которые родились в Херсонской области после 24 февраля, автоматически выдадут российские паспорта. Об этом рассказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. «В Херсонской области дети, которые родились после 24 числа [февраля], автоматически получают гражданство РФ. А дети-сироты уже получили гражданство», — Стремоусов в интервью ТАСС. В Херсонской области и Запорожье уже начали выдачу российских паспортов, сообщает телеканал 360. Власти региона ранее заявили об ажиотажном спросе на этот документ. По словам Стремоусова, заявки подали 10 тысяч человек. В Запорожской области получили около 70 тысяч заявок, сообщает «Утро.ру». Российская армия взяла под контроль Херсонскую область и большую часть Запорожской в ходе спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью стала денацификация и демилитаризация Украины.