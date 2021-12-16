Жительнице ЯНАО пришлось добиваться маткапитала через суд

Власти отказались выплачивать женщине маткапитал Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Жительнице Нового Уренгоя (ЯНАО) пришлось через суд доказывать свое фактическое проживание в регионе, чтобы получить материнский капитал на второго ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ямальской прокуратуры.

«Установлено, что женщине управлением по труду и социальной защите населения администрации города отказано в выплате единовременного пособия на второго ребенка по причине непроживания на территории округа. Вместе с тем прокуратурой получены достаточные доказательства, подтверждающие факт непрерывного проживания заявительницы на территории региона», — говорится в сообщении на сайте силового ведомства.

В связи с этим прокурор направил в суд иск об установлении факта постоянного проживания северянки на территории региона. «Судом требования полностью удовлетворены, исполнение решения которого поставлено на контроль», — добавили в прокуратуре.

Ранее URA.RU сообщало, что похожая ситуация произошла с жительницей Ноябрьска. Управление соцзащиты Ноябрьска отказалось предоставлять выплаты горожанке, так как отсутствовали доказательства ее проживания на территории региона. При этом многодетная мать проживает в округе с 2014 года.