16 декабря 2021
15 декабря 2021

Жительнице ЯНАО пришлось добиваться маткапитала через суд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поселок Аган. Нижневартовский район, мама с ребенком
Власти отказались выплачивать женщине маткапитал Фото:

Жительнице Нового Уренгоя (ЯНАО) пришлось через суд доказывать свое фактическое проживание в регионе, чтобы получить материнский капитал на второго ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ямальской прокуратуры.

«Установлено, что женщине управлением по труду и социальной защите населения администрации города отказано в выплате единовременного пособия на второго ребенка по причине непроживания на территории округа. Вместе с тем прокуратурой получены достаточные доказательства, подтверждающие факт непрерывного проживания заявительницы на территории региона», — говорится в сообщении на сайте силового ведомства.

В связи с этим прокурор направил в суд иск об установлении факта постоянного проживания северянки на территории региона. «Судом требования полностью удовлетворены, исполнение решения которого поставлено на контроль», — добавили в прокуратуре.

Ранее URA.RU сообщало, что похожая ситуация произошла с жительницей Ноябрьска. Управление соцзащиты Ноябрьска отказалось предоставлять выплаты горожанке, так как отсутствовали доказательства ее проживания на территории региона. При этом многодетная мать проживает в округе с 2014 года.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жительнице Нового Уренгоя (ЯНАО) пришлось через суд доказывать свое фактическое проживание в регионе, чтобы получить материнский капитал на второго ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ямальской прокуратуры. «Установлено, что женщине управлением по труду и социальной защите населения администрации города отказано в выплате единовременного пособия на второго ребенка по причине непроживания на территории округа. Вместе с тем прокуратурой получены достаточные доказательства, подтверждающие факт непрерывного проживания заявительницы на территории региона», — говорится в сообщении на сайте силового ведомства. В связи с этим прокурор направил в суд иск об установлении факта постоянного проживания северянки на территории региона. «Судом требования полностью удовлетворены, исполнение решения которого поставлено на контроль», — добавили в прокуратуре. Ранее URA.RU сообщало, что похожая ситуация произошла с жительницей Ноябрьска. Управление соцзащиты Ноябрьска отказалось предоставлять выплаты горожанке, так как отсутствовали доказательства ее проживания на территории региона. При этом многодетная мать проживает в округе с 2014 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...