Генпрокурор помог матери из ХМАО получить алименты за 7 лет

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов вмешался в конфликт жительницы ХМАО и судебных приставов. Женщина не могла семь лет добиться алиментов для ребенка-инвалида. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.
«Только после прокурорского вмешательства права заявителя восстановлены, в июне этого года у должника удержаны денежные средства в размере, превышающем 580 тыс. рублей, которые направлены на погашение алиментов», — говорится в сообщении ведомства. По информации Генпрокуратуры, судебные приставы формально отнеслись к розыску должника, за что понесут наказание. «В отношении врио начальника отдела судебных приставов по Березовскому району УФССП России по ХМАО — Югре возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), — добавляют в ведомстве.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске алиментщик попался на взятке. По версии следствия, мужчина пытался откупиться от судебного пристава.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов вмешался в конфликт жительницы ХМАО и судебных приставов. Женщина не могла семь лет добиться алиментов для ребенка-инвалида. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России. «Только после прокурорского вмешательства права заявителя восстановлены, в июне этого года у должника удержаны денежные средства в размере, превышающем 580 тыс. рублей, которые направлены на погашение алиментов», — говорится в сообщении ведомства. По информации Генпрокуратуры, судебные приставы формально отнеслись к розыску должника, за что понесут наказание. «В отношении врио начальника отдела судебных приставов по Березовскому району УФССП России по ХМАО — Югре возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), — добавляют в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске алиментщик попался на взятке. По версии следствия, мужчина пытался откупиться от судебного пристава.