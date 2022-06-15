Бывшего курганского сити-менеджера проводили с важного поста

Александр Якушев уходит с должности руководителя городским избиркомом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председатель Избирательной комиссии Курганской области Роман Скиндерев поблагодарил за работу Александра Якушева, руководящего городским избиркомом, который ликвидируют. Информация опубликована в группе регионального избиркома в «ВКонтакте». Якушев был сити-менеджером администрации Кургана с 2011 по 2014 годы.

«Принято решение о возложении полномочий избирательной комиссии города Кургана на Западную территориальную избирательную комиссию. Западная ТИК будет комиссией, организующей проведение дополнительных выборов депутатов Курганской городской думы по округам №1 и №6. Хочу выразить слова благодарности председателю городского избиркома Александру Георгиевичу Якушеву, членам комиссии — за принципиальность, профессионализм, благодаря чему комиссия работала четко и слаженно», — цитирует Скиндерева пресс-служба избиркома.

Также в Кургане объявили дополнительные выборы депутатов Курганской гордумы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №1 и №6. Они пройдут в единый день голосования 11 сентября.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане с 5 июля 2022 года прекратит свое существование городская избирательная комиссия. Ликвидация муниципальных избиркомов связана с новым федеральным законодательством.