В ХМАО подростка унизили и выгнали из магазина из-за длины волос

В магазине говорят, что просто пошутили Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Сургуте 12-летнего мальчика отказались пускать в магазин из-за длинных волос. Пост о случившемся опубликовала мама школьника в группе «Черный список Сургут» в соцсети ВКонтакте.

«Администрация магазина стали унижать ребенка, высказывая пренебрежительное отношение к его внешности. Продавщица взяла в руки ножницы и стала пугать, что срежет волосы. А после сказали, чтоб родители подстригли его дома, и пока он не сделает мужскую прическу, в магазин его не пустят», — рассказала мама мальчика Ксения Гуськова.

Пост сразу же набрал несколько сотен комментариев. Мнения у фолловеров разделились. Не все встали на защиту матери и ребенка. «То, что с ребенком так поступили, некрасиво. Но во всем виноваты родители. Пацан должен быть пацаном. Сегодня хвостик, завтра сережка в ухо, а после завтра что?, — спрашивает под постом Владимир Буханцев. «Я не одобряю хвостики-косички у мальчиков. Но по большому счету это дело мальчика», — добавила Оксана Горбунова.

Сотрудники магазина настаивают на том, что мать ребенка их оклеветала. По их мнению, никто ребенка не оскорблял. «Мы просто пошутили. Того, что пишет мама мальчика, не было. Она приходила с ребенком, кричала на нас, а потом мы при ней у мальчика спросили: Тебя оскорбляли? Он ответил, что нет», — рассказала сотрудница магазина Венера Самигулина.

Это не первый случай в ХМАО, кода прическа ребенка становятся предметом споров. Ранее URA.RU сообщало, что в Мегионе подростка не пустили на школьную дискотеку из-за цвета волос. Обвинение в адрес образовательного учреждение высказала мама ребенка.

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