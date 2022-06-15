В правительстве РФ похвалили Махонина и Пермский край

Пермский край помог правительству составить госпрограмму Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермский край является одним из лидеров в части цифровизации. Об этом на Петербургском экономическом форуме 16 июня сказал руководитель Росреестра РФ Олег Скуфинский. Трансляция сессии проходит на сайте форума.

«Очень важный результат прошлого года — правительством РФ была принята государственная программа „Национальная система пространственных данных на период до 2030 года“. Это стратегический документ, который комплексно определяет вектор развития всей инфраструктуры пространственных данных. И здесь я хочу поблагодарить двух глав регионов — безусловных лидеров. Прежде всего Рустама Нургалиевича [Минниханова], Татарстан. Это признанный лидер в информационных технологиях. И Дмитрия Николаевича [Махонина], Пермский край. Потому что без наших партеров никогда бы не состоялась государственная программа», — отметил Скуфинский.

Пермский край стал одним из четырех регионов—участников эксперимента по созданию единой системы по земле и недвижимости, пояснил Олег Скуфинский. И эта полевая работа позволила сформировать программу о пространственных данных. Ранее URA.RU сообщало, что эксперты Ассоциации инновационных регионов России указали Махонину на недостаточное продвижение инвестиционного потенциала региона.