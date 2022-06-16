FT: Америка просит Европу смягчить санкции из-за цен на нефть

16 июня 2022 в 12:40 Размер текста - 17 +

В США опасаются роста цен на нефть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США призывают лидеров Евросоюза найти способ смягчения санкций против РФ, которые предполагают запрет на страхование нефтяных грузов. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники. «США призывают европейские столицы искать пути смягчения последствий введенного ими запрета на страхование российских нефтяных грузов. Утверждая, что эта мера может привести к резкому росту мировых цен на нефть», — пишет Financial Times со ссылкой на европейского чиновника. Евросоюз и Великобритания решили запретить страхование танкеров, которые перевозят российскую нефть. В США опасаются, что многие танкеры лишатся возможности перевоза российской нефти из-за доминирования европейской страховой индустрии. Санкции Запада связаны со спецоперацией РФ на Украине. Евросоюз в июне одобрил шестой пакет санкций, предполагающий частичный запрет нефти из России. Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков предупредил, что в ближайшие месяцы может подорожать нефть марки Brent в случае введения санкций на перевозку и страхование нефтепродуктов. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

США призывают лидеров Евросоюза найти способ смягчения санкций против РФ, которые предполагают запрет на страхование нефтяных грузов. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники. «США призывают европейские столицы искать пути смягчения последствий введенного ими запрета на страхование российских нефтяных грузов. Утверждая, что эта мера может привести к резкому росту мировых цен на нефть», — пишет Financial Times со ссылкой на европейского чиновника. Евросоюз и Великобритания решили запретить страхование танкеров, которые перевозят российскую нефть. В США опасаются, что многие танкеры лишатся возможности перевоза российской нефти из-за доминирования европейской страховой индустрии. Санкции Запада связаны со спецоперацией РФ на Украине. Евросоюз в июне одобрил шестой пакет санкций, предполагающий частичный запрет нефти из России. Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков предупредил, что в ближайшие месяцы может подорожать нефть марки Brent в случае введения санкций на перевозку и страхование нефтепродуктов.