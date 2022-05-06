Аналитик предупредил о подорожании нефти

07 мая 2022 в 03:20 Размер текста - 17 +

Цена барреля нефти марки Brent может достичь 150—200 долларов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В ближайшие месяцы цена барреля нефти марки Brent может достичь 150—200 долларов, ожидаемый рост связан с возможными ограничениями поставок отечественной нефти из Европы в Азию. Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков «Если западные страны введут санкции не только на поставки нефтепродуктов в ЕС, но и на их перевозку, а также на страхование и любые посреднические услуги при торговле российским сырьем в мире. Это приведет к сокращению российского экспорта, дефициту черного золота на рынке и его подорожанию до уровня 150 $—200й», — сказал «Известиям» аналитик Юшков. Он считает, что ожидаемый рост связан с возможными ограничениями поставок отечественной нефти. Он не уверен, что Россия сможет перенаправить все поставки нефти из Европы в Азию из-за санкций. Однако мнения аналитиков в этом вопросе расходятся. Например, аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов считает, что из-за высвобождения резервов стран Международного энергетического агентства (МЭА) в 2022 году прогнозируется сохранение перевеса предложения приблизительно в 1,3—1,6 миллионов баррелей в сутки. Поэтому ожидать роста барреля Brent, в настоящее время преждевременно, полагает Маслов. Он добавил, что для достижения уровней в 150—200 долларов за баррель появиться необходимость в полной изоляции РФ, а также бездействие со стороны стран МЭА, чтобы установить баланс между спросом и предложением, что в целом маловероятно, считает эксперт. Ранее Министерство финансов РФ сообщало, что федеральный бюджет в апреле не дополучил 133,1 млрд рублей нефтегазовых доходов. При этом в мае ожидаются дополнительные нефтегазовые доходы в размере 414 млрд рублей, сумма будет больше, так как фактические цены на нефть превышают базовый уровень, заложенный в прогнозе. Аналитик, главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов заявлял, что трейдеры придумали, как обходить ограничения на поставки нефти из России на фоне санкций. По его мнению, «нефть загружают в танкер в российском порту, но в судовых документах не указывают конечный пункт назначения, это позволяет российской нефти отображаться с неясным пунктом доставки». После начала вынужденной спецоперации России на Украине, призванной защитить население Донбасса от обстрелов националистов и ВСУ, ряд государств ввел ограничения против России. Они коснулись банковского, экономического сектора, а также экспорта нефти и газа из РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

В ближайшие месяцы цена барреля нефти марки Brent может достичь 150—200 долларов, ожидаемый рост связан с возможными ограничениями поставок отечественной нефти из Европы в Азию. Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков «Если западные страны введут санкции не только на поставки нефтепродуктов в ЕС, но и на их перевозку, а также на страхование и любые посреднические услуги при торговле российским сырьем в мире. Это приведет к сокращению российского экспорта, дефициту черного золота на рынке и его подорожанию до уровня 150 $—200й», — сказал «Известиям» аналитик Юшков. Он считает, что ожидаемый рост связан с возможными ограничениями поставок отечественной нефти. Он не уверен, что Россия сможет перенаправить все поставки нефти из Европы в Азию из-за санкций. Однако мнения аналитиков в этом вопросе расходятся. Например, аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов считает, что из-за высвобождения резервов стран Международного энергетического агентства (МЭА) в 2022 году прогнозируется сохранение перевеса предложения приблизительно в 1,3—1,6 миллионов баррелей в сутки. Поэтому ожидать роста барреля Brent, в настоящее время преждевременно, полагает Маслов. Он добавил, что для достижения уровней в 150—200 долларов за баррель появиться необходимость в полной изоляции РФ, а также бездействие со стороны стран МЭА, чтобы установить баланс между спросом и предложением, что в целом маловероятно, считает эксперт. Ранее Министерство финансов РФ сообщало, что федеральный бюджет в апреле не дополучил 133,1 млрд рублей нефтегазовых доходов. При этом в мае ожидаются дополнительные нефтегазовые доходы в размере 414 млрд рублей, сумма будет больше, так как фактические цены на нефть превышают базовый уровень, заложенный в прогнозе. Аналитик, главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов заявлял, что трейдеры придумали, как обходить ограничения на поставки нефти из России на фоне санкций. По его мнению, «нефть загружают в танкер в российском порту, но в судовых документах не указывают конечный пункт назначения, это позволяет российской нефти отображаться с неясным пунктом доставки». После начала вынужденной спецоперации России на Украине, призванной защитить население Донбасса от обстрелов националистов и ВСУ, ряд государств ввел ограничения против России. Они коснулись банковского, экономического сектора, а также экспорта нефти и газа из РФ.