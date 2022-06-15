Евгений Куйвашев значится в предварительном списке гостей, хотя в ДИПе это пока опровергают Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Екатеринбургский Сабантуй (татаро-башкирский праздник) будет предвыборным мероприятием губернатора Евгения Куйвашева. По словам источников URA.RU, близких к оргкомитету мероприятия, именно с этим связана смена главной площадки. О том, что событие в 2022 году пройдет в Преображенском парке (Академический район), а не в парке Маяковского (ЦПКиО), как обычно, городские власти объявили 15 июня.

«Дело в том, что Сабантуй-2022 имеет особое значение ввиду предстоящих выборов [главы региона]. Праздник должен быть по-настоящему масштабным, поскольку приедет Куйвашев (во всяком случае его ожидают). А в ЦПКиО, например, невозможно проводить скачки, которые для националов являются традицией. Поэтому в качестве площадки и выбрали Преображенский», — поделился инсайдер. По официальным прогнозам (пресс-служба мэрии), праздник посетит около 100 тысяч человек.

«Да, я слышал, что какая-то агитационная часть планируется. И что Куйвашев есть в предварительном списке гостей», — подтвердил корреспонденту другой инсайдер. При этом в департаменте информполитики URA.RU сказали, что пока в рабочем графике главы региона на 25 июня Сабантуя нет.

Как писало URA.RU, 14 июня Куйвашев был официально выдвинут «Единой Россией» на выборы губернатора. Они пройдут в сентябре.