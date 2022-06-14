Свердловский губернатор Куйвашев выдвинут на новый срок

Евгений Куйвашев официально стал кандидатом в губернаторы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев официально выдвинут на новый срок. На сентябрьские выборы он пойдет как кандидат от «Единой России», секретарем областного отделения которой является. Такое решение было принято по итогам праймериз на партийной конференции в центре «Екатеринбург-Экспо», передает корреспондент URA.RU.

В своей кандидатской речи Куйвашев напомнил, что возглавляет Свердловскую область чуть больше 10 лет. И выразил мнение, что главное богатство региона — его жители. «На бумаге моя работа называется „социальными услугами“. Повышение качества жизни, бюджетной обеспеченности… Но на самом деле цель у меня одна — людям должно быть хорошо и комфортно жить, они должны создавать семьи, рожать детей, отдыхать, заниматься спортом и радоваться жизни. Для этого мы все работаем и будем работать. Знаете, я очень люблю Урал и людей, которые здесь живут», — закончил губернатор, сорвав гром аплодисментов.

Соперником Куйвашева на праймериз стал глава регисполкома ЕР и депутат заксобрания Дмитрий Жуков. В своем выступлении он подчеркнул, что не соперничает с губернатором, и призвал поддержать шефа: «Признаюсь, я и сам [на праймериз] буду голосовать за Евгения Владимировича». Партийцы с Жуковым согласились.

«Куйвашев Евгений Владимирович — 197 голосов „за“, Жуков Дмитрий Геннадьевич — пять голосов „за“. Кандидатом выдвинут Куйвашев Евгений Владимирович», — объявил председатель счетной комиссии Александр Вервейн.

Непубличная подготовка к кампании Куйвашева велась с осени 2021 года. Но ясность, что губернатор пойдет на новый срок, появилась только к концу весны. 20 мая Куйвашев заручился поддержкой президента РФ Владимира Путина, а 6 июня получил напутствие от председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Кроме того, уже сформирован избирательный штаб губернатора и назначен главный идеолог кампании — кремлевский политтехнолог Глеб Кузнецов.

Куйвашев стал первым кандидатом, официально выдвинутым в губернаторы Свердловской области. Кандидаты от остальных партий известны лишь предварительно. Ожидается, что от КПРФ на выборы пойдет глава обкома и вице-спикер заксобрания Александр Ивачев, от «Справедливой России» и «Новых людей» — депутаты Госдумы Андрей Кузнецов и Александр Демин соответственно. В ЛДПР фигура кандидата еще обсуждается. Выборы запланированы на 11 сентября.

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