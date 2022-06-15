Челябинский губернатор презентовал на ПМЭФ новый троллейбус. Фото

16 июня 2022 в 12:44 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер сообщил, что у Челябинской области есть возможности, чтобы стать лидерами по производству троллейбусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 16 июня презентовал на экономическом форуме в Санкт-Петербурге опытный образец новых троллейбусов, выпускать которые планирует Челябинский трубопрокатный заводе (ЧТПЗ). Глава региона отметил, что у области есть все возможности, чтобы стать лидером по производству такого транспорта. «Готовы вместе с вами заключить специальный инвестиционный контракт, посмотреть, какие возможности есть, чтобы стимулировать инвесторов для организации площадки в Челябинске. Это правильное решение, у нас машиностроительный регион. Есть трамваи, причем мы лидеры в их производстве, будут и троллейбусы», — передает слова губернатора его пресс-служба. Ранее образец нового троллейбуса был представлен на форуме. За разработку нового проекта отвечает компания «Синара — Транспортные машины» (СТМ). Как уверяют разработчики, новый транспорт оснащен системой климат — контроля. В салоне есть USB-слоты, анатомические сидения, решения для маломобильных групп населения, высокие потолки и панорамное остекление. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 16 июня презентовал на экономическом форуме в Санкт-Петербурге опытный образец новых троллейбусов, выпускать которые планирует Челябинский трубопрокатный заводе (ЧТПЗ). Глава региона отметил, что у области есть все возможности, чтобы стать лидером по производству такого транспорта. «Готовы вместе с вами заключить специальный инвестиционный контракт, посмотреть, какие возможности есть, чтобы стимулировать инвесторов для организации площадки в Челябинске. Это правильное решение, у нас машиностроительный регион. Есть трамваи, причем мы лидеры в их производстве, будут и троллейбусы», — передает слова губернатора его пресс-служба. Ранее образец нового троллейбуса был представлен на форуме. За разработку нового проекта отвечает компания «Синара — Транспортные машины» (СТМ). Как уверяют разработчики, новый транспорт оснащен системой климат — контроля. В салоне есть USB-слоты, анатомические сидения, решения для маломобильных групп населения, высокие потолки и панорамное остекление.