15 июня 2022

Челябинский губернатор презентовал на ПМЭФ новый троллейбус. Фото

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Алексей Текслер и Андрей Козицын в ДОЛ «Лесная застава». Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер сообщил, что у Челябинской области есть возможности, чтобы стать лидерами по производству троллейбусов Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 16 июня презентовал на экономическом форуме в Санкт-Петербурге опытный образец новых троллейбусов, выпускать которые планирует Челябинский трубопрокатный заводе (ЧТПЗ). Глава региона отметил, что у области есть все возможности, чтобы стать лидером по производству такого транспорта.

«Готовы вместе с вами заключить специальный инвестиционный контракт, посмотреть, какие возможности есть, чтобы стимулировать инвесторов для организации площадки в Челябинске. Это правильное решение, у нас машиностроительный регион. Есть трамваи, причем мы лидеры в их производстве, будут и троллейбусы», — передает слова губернатора его пресс-служба.

Ранее образец нового троллейбуса был представлен на форуме. За разработку нового проекта отвечает компания «Синара — Транспортные машины» (СТМ). Как уверяют разработчики, новый транспорт оснащен системой климат — контроля. В салоне есть USB-слоты, анатомические сидения, решения для маломобильных групп населения, высокие потолки и панорамное остекление.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 16 июня презентовал на экономическом форуме в Санкт-Петербурге опытный образец новых троллейбусов, выпускать которые планирует Челябинский трубопрокатный заводе (ЧТПЗ). Глава региона отметил, что у области есть все возможности, чтобы стать лидером по производству такого транспорта. «Готовы вместе с вами заключить специальный инвестиционный контракт, посмотреть, какие возможности есть, чтобы стимулировать инвесторов для организации площадки в Челябинске. Это правильное решение, у нас машиностроительный регион. Есть трамваи, причем мы лидеры в их производстве, будут и троллейбусы», — передает слова губернатора его пресс-служба. Ранее образец нового троллейбуса был представлен на форуме. За разработку нового проекта отвечает компания «Синара — Транспортные машины» (СТМ). Как уверяют разработчики, новый транспорт оснащен системой климат — контроля. В салоне есть USB-слоты, анатомические сидения, решения для маломобильных групп населения, высокие потолки и панорамное остекление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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