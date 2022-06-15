Прокурор просит отправить в СИЗО экс-чиновника мэрии Челябинска

Бывшего сотрудника структуры мэрии подозревают во взятках от ларечников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура обжаловала в Челябинском областном суде отказ районного суда в удовлетворении ходатайства следствия о заключении под стражу бывшего заместителя директора МКУ «Городская среда», подведомственного мэрии Челябинска, Сергея Любимова. Об этом URA.RU сообщил прокурор Курчатовского района Андрей Ветриченко.

«Прокурором 14 июня внесено апелляционное представление. Постановление Курчатовского районного суда от 12 июня об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста следует отменить и избрать подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 17 суток — до 27 июля 2022 года», — рассказал Андрей Ветриченко.

Сергей Любимов и его бывший руководитель Александр Грезев были задержаны сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области 11 июня по подозрению в получении взяток на сумму более трех миллионов рублей и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. По версии следствия, за эти деньги они не принимали решение о сносе незаконных киосков. Они были уволены после служебной проверки в мэрии в ноябре 2021 года. Грезев заключен под стражу, Любимов отправлен под домашний арест 12 июня.