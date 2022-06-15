Махонин раскрыл пермякам быстрый способ связи с ним

Дмитрий Махонин читает все комментарии и некоторые из них разбирает с коллегами Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что каждый понедельник на пленарках с подчиненными они смотрят сообщения пользователей на его странице «ВКонтакте». И если видят важную проблему, тут же передают ее вниз по вертикали для решения. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме 16 июня в цифровой студии VK. Трансляция проходила в группе студии «ВКонтакте».

«Соцсети становятся целым миром — это канал связи с жителями поскольку дает возможность пообщаться практически со всеми. Каждый понедельник в рамках внутреннего совещания мы смотрим, что нам пишут, сколько вопросов отработано. И если есть какая-то тема, отменили маршруты, например, мы эту проблему сразу передаем и решаем», — отметил Махонин. Соцсети, добавил он, дают возможности погрузиться в точечные проблемы.

Глава Прикамья рассказал также, что на своей странице он исправно читает все комментарии к постам. Иногда и отвечает сам, но чаще это делают помощники. Ранее URA.RU сообщало, что пермским чиновникам дали установку по ведению соцсетей. А краевое правительство перевело трансляции своих заседаний из Youtube на платформы «ВКонтакте».