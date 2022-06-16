Глава Минфина предложил пересадить чиновников на «Лады»

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ПМЭФ-2021, первый день. Силуанов, Мутко, Алиханов, Нибиуллина. Санкт-Петербург, силуанов антон
Чиновники должны ездить на российских авто, считает Антон Силуанов Фото:

Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов предложил пересадить чиновников на отечественные автомобили во время Петербургского международного экономического форму (ПМЭФ-2022). Об этом сообщила Россия-24.

Силуанов заявил, что государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, а также обеспечить им спрос. Как пример он предложил пересадить государственных служащих на отечественные автомобили марки «Лада».

Такую идею уже предлагали в 1990-е, но воплотить ее не удалось. Силуанову припомнили это после того, как он вынес свое предложение.

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Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов предложил пересадить чиновников на отечественные автомобили во время Петербургского международного экономического форму (ПМЭФ-2022). Об этом сообщила Россия-24. Силуанов заявил, что государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, а также обеспечить им спрос. Как пример он предложил пересадить государственных служащих на отечественные автомобили марки «Лада». Такую идею уже предлагали в 1990-е, но воплотить ее не удалось. Силуанову припомнили это после того, как он вынес свое предложение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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