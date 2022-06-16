Глава Минфина предложил пересадить чиновников на «Лады»

16 июня 2022 в 13:30 Размер текста - 17 +

Чиновники должны ездить на российских авто, считает Антон Силуанов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов предложил пересадить чиновников на отечественные автомобили во время Петербургского международного экономического форму (ПМЭФ-2022). Об этом сообщила Россия-24. Силуанов заявил, что государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, а также обеспечить им спрос. Как пример он предложил пересадить государственных служащих на отечественные автомобили марки «Лада». Такую идею уже предлагали в 1990-е, но воплотить ее не удалось. Силуанову припомнили это после того, как он вынес свое предложение. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов предложил пересадить чиновников на отечественные автомобили во время Петербургского международного экономического форму (ПМЭФ-2022). Об этом сообщила Россия-24. Силуанов заявил, что государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, а также обеспечить им спрос. Как пример он предложил пересадить государственных служащих на отечественные автомобили марки «Лада». Такую идею уже предлагали в 1990-е, но воплотить ее не удалось. Силуанову припомнили это после того, как он вынес свое предложение.