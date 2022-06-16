Приговоренным к смерти наемникам в ДНР дали месяц

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ХХ съезд партии
Денис Пушилин не собирается помиловать наемников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Решение о смертной казни для иностранных наемников примут через месяц. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин во время общения с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Есть месяц на обжалование в конституционном порядке. У меня есть право на помилование, но пока нет предпосылок им воспользоваться. В первую очередь, я должен руководствоваться законодательной базой. Но мне стоит также опираться на мнение жителей республики, которые подвергались агрессии со стороны этих людей», — сказал Пушилин, передает корреспондент URA.RU.

Верховный суд ДНР приговорил иностранных наемников из Британии Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также Брагима Саадуна из Марокко к смертной казни. Им грозит расстрел из-за обвинения в терроризме и насильственном захвате власти, сообщает Nation News. Пока они не просили о помиловании. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации, заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, также такие вынужденные меры необходимы для помощи гражданам в Донбассе.

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Решение о смертной казни для иностранных наемников примут через месяц. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин во время общения с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Есть месяц на обжалование в конституционном порядке. У меня есть право на помилование, но пока нет предпосылок им воспользоваться. В первую очередь, я должен руководствоваться законодательной базой. Но мне стоит также опираться на мнение жителей республики, которые подвергались агрессии со стороны этих людей», — сказал Пушилин, передает корреспондент URA.RU. Верховный суд ДНР приговорил иностранных наемников из Британии Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также Брагима Саадуна из Марокко к смертной казни. Им грозит расстрел из-за обвинения в терроризме и насильственном захвате власти, сообщает Nation News. Пока они не просили о помиловании. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации, заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, также такие вынужденные меры необходимы для помощи гражданам в Донбассе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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