Приговоренным к смерти наемникам в ДНР дали месяц

16 июня 2022 в 13:55 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин не собирается помиловать наемников Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Решение о смертной казни для иностранных наемников примут через месяц. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин во время общения с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Есть месяц на обжалование в конституционном порядке. У меня есть право на помилование, но пока нет предпосылок им воспользоваться. В первую очередь, я должен руководствоваться законодательной базой. Но мне стоит также опираться на мнение жителей республики, которые подвергались агрессии со стороны этих людей», — сказал Пушилин, передает корреспондент URA.RU. Верховный суд ДНР приговорил иностранных наемников из Британии Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также Брагима Саадуна из Марокко к смертной казни. Им грозит расстрел из-за обвинения в терроризме и насильственном захвате власти, сообщает Nation News. Пока они не просили о помиловании. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации, заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, также такие вынужденные меры необходимы для помощи гражданам в Донбассе. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Решение о смертной казни для иностранных наемников примут через месяц. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин во время общения с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Есть месяц на обжалование в конституционном порядке. У меня есть право на помилование, но пока нет предпосылок им воспользоваться. В первую очередь, я должен руководствоваться законодательной базой. Но мне стоит также опираться на мнение жителей республики, которые подвергались агрессии со стороны этих людей», — сказал Пушилин, передает корреспондент URA.RU. Верховный суд ДНР приговорил иностранных наемников из Британии Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также Брагима Саадуна из Марокко к смертной казни. Им грозит расстрел из-за обвинения в терроризме и насильственном захвате власти, сообщает Nation News. Пока они не просили о помиловании. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации, заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, также такие вынужденные меры необходимы для помощи гражданам в Донбассе.