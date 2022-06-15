Осужденные за терроризм в ДНР наемники не попросили о помиловании

16 июня 2022 в 06:47 Размер текста - 17 +

Иностранные наемники получили текст приговора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Иностранные наемники из Британии Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также подданный Марокко Брагим Саадун не подавали прошений о помиловании. Об этом заявил Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР). «На данный момент прошений [о помиловании] от них [Шона Пиннера, Эйдена Аслина, Брагима Саадуна] не поступало», — приводит сообщение суда ТАСС. Также сообщается, что осужденные уже получили обвинительный приговор суда, оформленный надлежащим образом, на руки. Ранее Верховный суд ДНР приговорил марокканца Саадуна Брагима, британцев Шона Пиннера и Эйдена Эйслина к смертной казни по обвинению в терроризме и попытке насильственного захвата власти. Военные эксперты в беседе с URA.RU объяснили, что наемники не могут быть обменены, так как они не попадают под действие Женевской конвенции, следовательно, не могут получить статус военнопленных. Депутат Госдумы, экс-премьер ДНР, Александр Бородай в разговоре с URA.RU заявил, что осужденным в ДНР наемникам из Британии и Марокко бессмысленно надеяться на отмену смертного приговора в случае вхождения Донецкой и Луганской народных республик в состав России. Позже Лондон поручил киевским властям заняться вопросом освобождения приговоренных к смертной казни наемников из Британии и Марокко, об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. Иностранных наемников осудили во время проведения специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Как отмечал президент России Владимир Путин, ее основными целями является освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от восьмилетнего геноцида киевских властей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Иностранные наемники из Британии Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также подданный Марокко Брагим Саадун не подавали прошений о помиловании. Об этом заявил Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР). «На данный момент прошений [о помиловании] от них [Шона Пиннера, Эйдена Аслина, Брагима Саадуна] не поступало», — приводит сообщение суда ТАСС. Также сообщается, что осужденные уже получили обвинительный приговор суда, оформленный надлежащим образом, на руки. Ранее Верховный суд ДНР приговорил марокканца Саадуна Брагима, британцев Шона Пиннера и Эйдена Эйслина к смертной казни по обвинению в терроризме и попытке насильственного захвата власти. Военные эксперты в беседе с URA.RU объяснили, что наемники не могут быть обменены, так как они не попадают под действие Женевской конвенции, следовательно, не могут получить статус военнопленных. Депутат Госдумы, экс-премьер ДНР, Александр Бородай в разговоре с URA.RU заявил, что осужденным в ДНР наемникам из Британии и Марокко бессмысленно надеяться на отмену смертного приговора в случае вхождения Донецкой и Луганской народных республик в состав России. Позже Лондон поручил киевским властям заняться вопросом освобождения приговоренных к смертной казни наемников из Британии и Марокко, об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. Иностранных наемников осудили во время проведения специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Как отмечал президент России Владимир Путин, ее основными целями является освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от восьмилетнего геноцида киевских властей.