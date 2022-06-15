В курганском парке «Молодежный» установили новую спортплощадку для воркаута по предложению курганца, который обращался с данной инициативой к президенту России. Власти региона нашли средства на ее строительство после поручения президента. Об этом сообщает пресс-служба правительства Курганской области.
«По поручению президента России губернатор Вадим Шумков провел прием граждан, где было рассмотрено предложение Усольцева, который обратился к главе государства с инициативой установить площадку. По итогам приема было принято решение о выделении средств из областного бюджета», — говорится на сайте правительства.
По данным пресс-службы, проектированием и установкой площадки занимались участники команды «Воркаут Курган» и «Воркаут Тюмень». Сам Усольцев также принимал участие в монтаже оборудования. На сайте говорится, что мужчина профессионально занимается воркаутом несколько лет, успешно принимает участие во всероссийских и международных состязаниях, а также тренирует молодых людей и девушек.
Как отметил начальник управления по физической культуре и спорту Сергей Моторин, в ближайшее три года планируется отремонтировать более 30 объектов. В 2023 году начнется строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов, которые расположатся в Кургане и в Шумихе. Также в следующем году установят 3 хоккейных корта и начнут строительство модульного спортивного зала.
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В Кургане в парке «Молодежный» установили площадку для воркаута
Сайт правительства Курганской области
В курганском парке «Молодежный» установили новую спортплощадку для воркаута по предложению курганца, который обращался с данной инициативой к президенту России. Власти региона нашли средства на ее строительство после поручения президента. Об этом сообщает пресс-служба правительства Курганской области. «По поручению президента России губернатор Вадим Шумков провел прием граждан, где было рассмотрено предложение Усольцева, который обратился к главе государства с инициативой установить площадку. По итогам приема было принято решение о выделении средств из областного бюджета», — говорится на сайте правительства. По данным пресс-службы, проектированием и установкой площадки занимались участники команды «Воркаут Курган» и «Воркаут Тюмень». Сам Усольцев также принимал участие в монтаже оборудования. На сайте говорится, что мужчина профессионально занимается воркаутом несколько лет, успешно принимает участие во всероссийских и международных состязаниях, а также тренирует молодых людей и девушек. Как отметил начальник управления по физической культуре и спорту Сергей Моторин, в ближайшее три года планируется отремонтировать более 30 объектов. В 2023 году начнется строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов, которые расположатся в Кургане и в Шумихе. Также в следующем году установят 3 хоккейных корта и начнут строительство модульного спортивного зала. Ранее URA.RU писало, что в Кургане установят уникальную спортплощадку с электронным тренером. «Умный» спортобъект реализуется в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».