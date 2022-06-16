Глава ЦБ: отменить ограничения на продажу налички невозможно

16 июня 2022 в 14:07 Размер текста - 17 +

Ограничения на наличную валюту введены до сентября Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Центробанка Эльвира Набиуллина исключила возможность полной отмены ограничений на продажу наличной валюты в России. Об этом она сообщила журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Что касается ограничений на наличную валюту, которые были введены до сентября. Эти ограничения вводились, потому что были введены ограничения на ввоз наличной валюты — долларов и евро — в страну, наложены жесткие санкции на финансовый рынок. Мы постепенно многие ограничения снимаем. Но в условиях сохранения санкций говорить о том, что все ограничения будут сняты, невозможно», — сказала Набиуллина, передает РИА «Новости». Ранее Центробанк разрешил банкам продавать любую наличную иностранную валюту, кроме евро и доллара США. Введенные ограничения на валюту действуют до 9 сентября, сообщает RT. До этой даты россияне могут купить только доллары и евро, поступившие в кассы банков с 9 апреля. Ограничения по продаже валюты связаны с санкциями Запада, которые ввели против РФ из-за спецоперации на Украине. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина исключила возможность полной отмены ограничений на продажу наличной валюты в России. Об этом она сообщила журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Что касается ограничений на наличную валюту, которые были введены до сентября. Эти ограничения вводились, потому что были введены ограничения на ввоз наличной валюты — долларов и евро — в страну, наложены жесткие санкции на финансовый рынок. Мы постепенно многие ограничения снимаем. Но в условиях сохранения санкций говорить о том, что все ограничения будут сняты, невозможно», — сказала Набиуллина, передает РИА «Новости». Ранее Центробанк разрешил банкам продавать любую наличную иностранную валюту, кроме евро и доллара США. Введенные ограничения на валюту действуют до 9 сентября, сообщает RT. До этой даты россияне могут купить только доллары и евро, поступившие в кассы банков с 9 апреля. Ограничения по продаже валюты связаны с санкциями Запада, которые ввели против РФ из-за спецоперации на Украине.