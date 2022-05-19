Банк России оставил валютные ограничения лишь для доллара и евро

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В России смягчают временные ограничения на операции с наличной валютой Фото:

Российские банки с 20 мая могут продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, за исключением евро и доллара США. Об этом сообщили в Центробанке (ЦБ) РФ.

«Действующие ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохраняются — до 9 сентября 2022 года граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года. Разрешение продавать без ограничений валюту, отличную от доллара США и евро, связано с наличием у банков остатков иностранных банкнот», — сообщается на сайте ЦБ.

Ранее ограничения действовали на все виды наличных. Евросоюз запретил поставку, продажу и экспорт евро в Россию. Таким же образом поступили США. Причиной ограничений стала спецоперация РФ на Украине. Центробанк в марте ограничил валютные переводы за границу. С 9 марта по 9 сентября действует особый порядок выдачи денег по валютным вкладам. С 18 апреля банкам разрешили продавать иностранную валюту россиянам.

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Российские банки с 20 мая могут продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, за исключением евро и доллара США. Об этом сообщили в Центробанке (ЦБ) РФ. «Действующие ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохраняются — до 9 сентября 2022 года граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года. Разрешение продавать без ограничений валюту, отличную от доллара США и евро, связано с наличием у банков остатков иностранных банкнот», — сообщается на сайте ЦБ. Ранее ограничения действовали на все виды наличных. Евросоюз запретил поставку, продажу и экспорт евро в Россию. Таким же образом поступили США. Причиной ограничений стала спецоперация РФ на Украине. Центробанк в марте ограничил валютные переводы за границу. С 9 марта по 9 сентября действует особый порядок выдачи денег по валютным вкладам. С 18 апреля банкам разрешили продавать иностранную валюту россиянам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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