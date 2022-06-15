Челябинские турагенты нашли замену отдыху в Турции

Дороговизна отдыха в Турции частично перенаправила турпотоки в другие страны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Малое количество прямых рейсов из Челябинска в Турцию с нехваткой путевок заставило местных турагентов искать трансферы через Казахстан в другие страны. Об этом URA.RU сообщили в турбюро «Спутник».

«До конца месяца улететь из Челябинска в Турцию можно, но мест мало — штучное предложение. В этой ситуации набирают популярность альтернативные направления. Можно улететь в Египет из Костаная в Казахстане: отправиться туда стоит примерно на 20-30% дешевле, чем из Москвы с учетом дороги до столицы», — рассказала URA.RU генеральный менеджер зарубежного отдела турбюро Анна Дриботун.

По словам собеседницы, из желающих отдохнуть за рубежом несмотря на высокие цены две трети челябинцев предпочитают Турцию, 20% летят в Египет, 10% — в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Четырехзвездочный отель в Египте на 9 ночей с питанием «все включено» обойдется в 44 тысячи рублей с человека (вылет из Костаная), 6 ночей в городской гостинице такой же звездности в ОАЭ без питания — 91 тысячи рублей на двоих. Стоимость туров из Екатеринбурга в Турцию при схожих параметрах составит порядка 92 тысяч на двоих на 9 ночей.

«Условия диктуют перевозчики. В итоге поднявшиеся цены заставили некоторых туристов сравнивать бюджет поездки в Турцию с вариантами дорогостоящего отдыха. Заметили, что увеличился спрос на отели на Мальдивах: забронировали тур в пятизвездочный отель в сентябре на двоих по системе „все включено“ за 200 тысяч, а через неделю из-за хорошей загрузки самолета он стал продаваться на 100 тысяч дороже», — рассказал директор компании SwenTour Андрей Янченко.

Турция и Сочи остаются наиболее востребованными направлениями среди челябинских туристов. В этом году турагентства также зафиксировали всплеск интереса к Дагестану и другим направлениям для отдыха.

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