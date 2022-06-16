В Кремле сделали заявление о будущем доллара и евро в России

16 июня 2022 в 15:24 Размер текста - 17 +

Судьба доллара и евро в России зависит от санкций, считает Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Западные валюты будут востребованы в России по мере того, как будет восстанавливаться импорт. Таким мнением, отвечая на вопрос URA.RU, поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Сейчас вылетела изрядная доля импорта, которая обязательно будет компенсироваться за счет других направлений, других источников. По мере того как этот процесс будет набирать оборот, будет востребована валюта», — заявил Песков журналистам на Петербургском международном экономическом форуме. С другой стороны, отметил пресс-секретарь президента, торговля на альтернативных направлениях все больше переходит на национальные валюты. «Поэтому сейчас каких-то прогнозов более точных давать сложно», — резюмировал Песков. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в России не будут конфисковывать валютные вклады и запрещать доллар, евро и другие иностранные валюты. В то же время она исключила возможность полной отмены ограничений на продажу наличной валюты в стране, пока действуют западные санкции. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Западные валюты будут востребованы в России по мере того, как будет восстанавливаться импорт. Таким мнением, отвечая на вопрос URA.RU, поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Сейчас вылетела изрядная доля импорта, которая обязательно будет компенсироваться за счет других направлений, других источников. По мере того как этот процесс будет набирать оборот, будет востребована валюта», — заявил Песков журналистам на Петербургском международном экономическом форуме. С другой стороны, отметил пресс-секретарь президента, торговля на альтернативных направлениях все больше переходит на национальные валюты. «Поэтому сейчас каких-то прогнозов более точных давать сложно», — резюмировал Песков. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в России не будут конфисковывать валютные вклады и запрещать доллар, евро и другие иностранные валюты. В то же время она исключила возможность полной отмены ограничений на продажу наличной валюты в стране, пока действуют западные санкции.