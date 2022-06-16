Песков ответил на предложение Силуанова пересесть на «Ладу»

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Песков заявил, что готов ко всему как госслужащий Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился на недавнее предложение главы Министерства финансов РФ Антона Силуанова «пересесть на Ладу». Об этом он заявил журналистам во время конференц-колла.

«Я как госслужащий готов ко всему. Это касается и остальных наших госслужащих. Силуанов будет принимать участие в совещании у президента. Если он посчитает целесообразным, то поднимет этот вопрос», — ответил Песков.

Ранее глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов предложил пересадить чиновников на отечественные автомобили во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022). Ему напомнили, что такую идею уже предлагали в 1990-е, но воплотить ее не удалось.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился на недавнее предложение главы Министерства финансов РФ Антона Силуанова «пересесть на Ладу». Об этом он заявил журналистам во время конференц-колла. «Я как госслужащий готов ко всему. Это касается и остальных наших госслужащих. Силуанов будет принимать участие в совещании у президента. Если он посчитает целесообразным, то поднимет этот вопрос», — ответил Песков. Ранее глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов предложил пересадить чиновников на отечественные автомобили во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022). Ему напомнили, что такую идею уже предлагали в 1990-е, но воплотить ее не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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