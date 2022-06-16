Песков ответил на предложение Силуанова пересесть на «Ладу» 16 июня 2022 в 15:47 Размер текста - 17 + Песков заявил, что готов ко всему как госслужащий Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился на недавнее предложение главы Министерства финансов РФ Антона Силуанова «пересесть на Ладу». Об этом он заявил журналистам во время конференц-колла. «Я как госслужащий готов ко всему. Это касается и остальных наших госслужащих. Силуанов будет принимать участие в совещании у президента. Если он посчитает целесообразным, то поднимет этот вопрос», — ответил Песков. Ранее глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов предложил пересадить чиновников на отечественные автомобили во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022). Ему напомнили, что такую идею уже предлагали в 1990-е, но воплотить ее не удалось. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился на недавнее предложение главы Министерства финансов РФ Антона Силуанова «пересесть на Ладу». Об этом он заявил журналистам во время конференц-колла. «Я как госслужащий готов ко всему. Это касается и остальных наших госслужащих. Силуанов будет принимать участие в совещании у президента. Если он посчитает целесообразным, то поднимет этот вопрос», — ответил Песков. Ранее глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов предложил пересадить чиновников на отечественные автомобили во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022). Ему напомнили, что такую идею уже предлагали в 1990-е, но воплотить ее не удалось. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям