С начала года инфляция в Курганской области выросла более чем на 12% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Цены в Уральском федеральном округе быстрее всего в этом году росли в Курганской области. По данным Росстата, за пять месяцев инфляция в регионе увеличилась более чем на 12%. Об этом сообщает telegram-канал «Акценты Севера».

«Курганская область. Увеличение инфляции в 2022 году — 12,2%. Главные „виновники“ подорожания — молочные и кондитерские продукты, сахар, бытовая техника, электроника и услуги туризма», — говорится в сообщении. Несмотря на то, что Курганская область принято считать уральскими «воротами» для импортной продукции, в Ханты-Мансийском автономном округе, где логистика импорта гораздо сложнее, товары и услуги подорожали с начала года всего на 8,3%.

В соседней Свердловской области инфляция за пять месяцев выросла более чем на 11%, в Челябинской области рост составил более 10%. В Ямало-Ненецком автономном округе и Тюменской области инфляция поднялась чуть выше 9%.

Ранее URA.RU писало, что Центробанк зафиксировал рекордную инфляцию в Курганской области. По данным на апрель 2022 года, цены на товары и услуги в регионе увеличились на 18,74%. В мае показатель инфляции незначительно снизился и составил 18,33%. При этом, в среднем по стране инфляция в регионе выше на 1,2%.

В Курганской области самый высокий рост инфляции среди уральских регионов Фото: telegram-канал «Акценты Севера»