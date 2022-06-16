В Госдуме ответили на предложение Силуанова пересесть на «Лады»

16 июня 2022 в 16:13 Размер текста - 17 +

Министр финансов РФ Антон Силуанов предложил пересадить госслужащих на автомобили «Лада» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Служебные автомобили, которые используют депутаты Государственной думы РФ, собраны на территории России, поэтому народные избранники уже передвигаются на продукции отечественного автопрома. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. «Мы в Госдуме и так ездим на автомобилях, которые собраны на территории нашей страны, поэтому можно так и считать, что мы ездим на машинах, произведенных в России. Как мы помним, опыт 90-х годов, когда всех пытались пересадить на „Волги“, был неудачным», — сказал Денис Кравченко. Ранее глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов предложил пересадить чиновников на автомобили «Лада». Об этом он заявил вр время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022). По его словам, государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров и обеспечить им спрос, поэтому для госслужащих служебными машинами могли бы стать продукции отечественного автопрома. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Служебные автомобили, которые используют депутаты Государственной думы РФ, собраны на территории России, поэтому народные избранники уже передвигаются на продукции отечественного автопрома. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. «Мы в Госдуме и так ездим на автомобилях, которые собраны на территории нашей страны, поэтому можно так и считать, что мы ездим на машинах, произведенных в России. Как мы помним, опыт 90-х годов, когда всех пытались пересадить на „Волги“, был неудачным», — сказал Денис Кравченко. Ранее глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов предложил пересадить чиновников на автомобили «Лада». Об этом он заявил вр время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022). По его словам, государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров и обеспечить им спрос, поэтому для госслужащих служебными машинами могли бы стать продукции отечественного автопрома.