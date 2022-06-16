Песков ответил на обвинения Германии из-за российского газа

16 июня 2022 в 16:24 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков отметил, что проблемы с поставками газа в Европу возникли из-за санкций против РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Сокращение поставок российского газа в Европу является последствием санкций против РФ. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на конференц-колле. Ранее Германия обвинила Россию в том, что сокращение поставок газа является преднамеренным. Песков заявил, что по этому поводу нужно обращаться к «Газпрому». Также он добавил, что в этом нет ничего преднамеренного, так как это последствия санкций против РФ. «Это вообще проблема, которая не связана с нами», — прокомментировал политик. «Газпром» заявил о сокращении объема поставок по «Северному потоку — 1». Сокращение произошло из-за проблем с получением оборудования Siemens Energy, которое было на техническом обслуживании в Канаде. Ранее одну из газовых турбин для «Северного потока» после ремонта не смогли доставить в Германию из-за антироссийских санкций Канады. Ранее президент Ассоциации химической промышленности и главный исполнительный директор немецкой компании Evonik Industries AG Кристиан Кульман заявил, что Германия пока не планирует отказываться от российского газа. Польша, Болгария, Финляндия, Нидерланды и Дания уже официально остались без топлива из РФ. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Сокращение поставок российского газа в Европу является последствием санкций против РФ. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на конференц-колле. Ранее Германия обвинила Россию в том, что сокращение поставок газа является преднамеренным. Песков заявил, что по этому поводу нужно обращаться к «Газпрому». Также он добавил, что в этом нет ничего преднамеренного, так как это последствия санкций против РФ. «Это вообще проблема, которая не связана с нами», — прокомментировал политик. «Газпром» заявил о сокращении объема поставок по «Северному потоку — 1». Сокращение произошло из-за проблем с получением оборудования Siemens Energy, которое было на техническом обслуживании в Канаде. Ранее одну из газовых турбин для «Северного потока» после ремонта не смогли доставить в Германию из-за антироссийских санкций Канады. Ранее президент Ассоциации химической промышленности и главный исполнительный директор немецкой компании Evonik Industries AG Кристиан Кульман заявил, что Германия пока не планирует отказываться от российского газа. Польша, Болгария, Финляндия, Нидерланды и Дания уже официально остались без топлива из РФ.