Куйвашев и губернатор ХМАО обсудили сотрудничество регионов

Ранее губернаторы подписали соглашение о сотрудничестве регионов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава ХМАО Наталья Комарова во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудили направления дальнейшего развития партнерства регионов. Сообщение об этом размещено на официальном сайте правительства Свердловской области.

«Свердловская область и Ханты-Мансийский автономный округ — крупнейшие, динамично развивающиеся регионы России с огромным экономическим потенциалом, богатым историческим и культурным наследием. Главы регионов уверены, что дальнейшее наращивание взаимодействия между Свердловской областью и Ханты-Мансийским автономным округом будет способствовать решению важнейших государственных задач по укреплению экономики», — говорится в сообщении.

ПМЭФ-2022 стартовал 15 июня. Форум проводится в юбилейный, 25-й, раз. На деловые мероприятия приглашены делегации из всех регионов России, а также представители 40 иностранных государств. Ранее Кремль анонсировал, что в нескольких мероприятиях ПМЭФ примет участие Владимир Путин.

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев также примет участие в ПМЭФ. 16 июня он обсудит перспективы сфер строительства и ЖКХ — вместе с главой Минстроя РФ Иреком Файзуллиным, гендиректором РЖД Олегом Белозеровым и руководителем «ДОМ.РФ» Виталием Мутко. А 17 июня Якушева ждут на сессии о инфраструктурных облигациях в компании с Файзуллиным, Мутко и челябинским губернатором Алексеем Текслером.

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