Полпред Якушев примет экзамен у регионов УрФО на форуме с Путиным

15 июня 2022 в 12:15 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев приглашен на две сессии ПМЭФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев примет участие в Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), на котором будет выступать глава государства Владимир Путин. Помимо прочего, Якушев ждет презентацию «Национального рейтинга состояния инвестиционного климата» — ежегодного топа эффективности региональных властей. «Экономическая ситуация, в которой мы находимся, — это совершенно новые вызовы. Сегодня высказывается много идей по поводу трансформации нашей экономики, о том, что должны произойти серьезные изменения в приоритетах. Как раз об этом и пойдет речь на форуме. Думаю, что обсуждения на всех сессиях будут оживленными. И, конечно, важно, какие заявления сделает президент России на пленарном заседании», — поделился Якушев, его слова передали URA.RU в пресс-службе полпредства. Отдельно полпред подчеркнул, что регионы УрФО с нетерпением ждут оглашения свежего «Национального рейтинга состояния инвестиционного климата». Список формирует Агентство стратегических инициатив (АСИ), которое готовит рейтинги для президента Путина. Итоги ежегодного топа показывают, как региональные власти работают над экономикой и инвестициями. Помимо этого, Якушев приглашен на две дискуссии. 16 июня он обсудит перспективы сфер строительства и ЖКХ — вместе с главой Минстроя РФ Иреком Файзуллиным, гендиректором РЖД Олегом Белозеровым и руководителем «ДОМ.РФ» Виталием Мутко. А 17 июня Якушева ждут на сессии о инфраструктурных облигациях в компании с Файзуллиным, Мутко и челябинским губернатором Алексеем Текслером. В эти же дни на форуме также будут работать губернаторы Евгений Куйвашев (Свердловская область), Александр Моор (Тюменская область) и Наталья Комарова (ХМАО). ПМЭФ-2022 стартовал 15 июня. Форум проводится в юбилейный, 25-й, раз. На деловые мероприятия приглашены делегации из всех регионов России, а также представители 40 иностранных государств. Ранее Кремль анонсировал, что в нескольких мероприятиях ПМЭФ примет участие Владимир Путин. Ожидается, что президент выступит с неким важным заявлением для россиян. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на «Погоны и Галстуки» ,чтобы быть в курсе самых интересных политических инсайдов Урала.

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев примет участие в Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), на котором будет выступать глава государства Владимир Путин. Помимо прочего, Якушев ждет презентацию «Национального рейтинга состояния инвестиционного климата» — ежегодного топа эффективности региональных властей. «Экономическая ситуация, в которой мы находимся, — это совершенно новые вызовы. Сегодня высказывается много идей по поводу трансформации нашей экономики, о том, что должны произойти серьезные изменения в приоритетах. Как раз об этом и пойдет речь на форуме. Думаю, что обсуждения на всех сессиях будут оживленными. И, конечно, важно, какие заявления сделает президент России на пленарном заседании», — поделился Якушев, его слова передали URA.RU в пресс-службе полпредства. Отдельно полпред подчеркнул, что регионы УрФО с нетерпением ждут оглашения свежего «Национального рейтинга состояния инвестиционного климата». Список формирует Агентство стратегических инициатив (АСИ), которое готовит рейтинги для президента Путина. Итоги ежегодного топа показывают, как региональные власти работают над экономикой и инвестициями. Помимо этого, Якушев приглашен на две дискуссии. 16 июня он обсудит перспективы сфер строительства и ЖКХ — вместе с главой Минстроя РФ Иреком Файзуллиным, гендиректором РЖД Олегом Белозеровым и руководителем «ДОМ.РФ» Виталием Мутко. А 17 июня Якушева ждут на сессии о инфраструктурных облигациях в компании с Файзуллиным, Мутко и челябинским губернатором Алексеем Текслером. В эти же дни на форуме также будут работать губернаторы Евгений Куйвашев (Свердловская область), Александр Моор (Тюменская область) и Наталья Комарова (ХМАО). ПМЭФ-2022 стартовал 15 июня. Форум проводится в юбилейный, 25-й, раз. На деловые мероприятия приглашены делегации из всех регионов России, а также представители 40 иностранных государств. Ранее Кремль анонсировал, что в нескольких мероприятиях ПМЭФ примет участие Владимир Путин. Ожидается, что президент выступит с неким важным заявлением для россиян.