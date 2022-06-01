Экс-главе курганского ГУ МЧС грозит семь лет колонии

В суде по делу Олега Рожкова начались прения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Гособвинение просит суд приговорить бывшего руководителя ГУ МЧС по Курганской области Олега Рожкова к семи годам лишения свободы, лишить его звания полковника и госнаграды. Эту информацию URA.RU подтвердил государственный обвинитель — прокурор Алексей Киселев.

«Сегодня я выступил в прениях. Попросил суд назначить Рожкову наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления на три года. Также просил суд лишить Рожкова звания полковника внутренней службы и медали ордена „За заслуги перед отечеством“ II степени», — рассказал Алексей Киселев.

На следующем заседании в прениях выступит адвокат, затем Рожкову предоставят последнее слово и суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора. В суде по другому делу Рожкова о злоупотреблении полномочиями Киселев запросил подсудимому наказание — два года лишения свободы в колонии общего режима.

URA.RU писало, что Олега Рожкова задержали в марте 2020 года. Уголовное дело СУ СК возбудило по материалам, поступившим из областного УФСБ. Тогда Рожкова обвинили в четырех преступлениях, среди которых превышение полномочий, злоупотребление полномочиями и мошенничество. По версии следствия, Рожков подписал акты о приемке некачественной техники — роботов на 56 мл рублей, за счет бюджета купил дорогой телефон, использовал снегоходы и квадроциклы ведомства в личных целях. Сам он не признает вину ни по одному из эпизодов. Судебное разбирательство по этому делу идет с апреля 2021 года. В новом уголовном деле Рожков обвиняется в злоупотреблении полномочиями: дал указание сделать недостоверное заключение о пожарной безопасности объекта с массовым пребыванием людей.

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