Мужчина уехал из дома на автомобиле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Тюменской области Петр Балдин 6 июня уехал из дома на серебристой «десятке», и по сей день родные не знают, где находится мужчина и что с ним. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт» Тюменской области.

«45-летний Петр Балдин 6 июня уехал на авто ВАЗ-2110 серебристого цвета в неизвестном направлении. Информации о нем с того момента нет. Мужчина может находиться в Уватском, Тобольском, Аромашевском районах региона», — рассказали URA.RU в «Лиза Алерт» Тюменской области.

Рост пропавшего 180 см, мужчина худощав, у него карие глаза и темные волосы. В момент исчезновения был одет в штаны камуфляжной расцветки.

Информацию о местонахождении Петра Балдина можно сообщить в полицию, по номеру 112. Либо обратиться к волонтерам — 8-982-909-15-00, 8-922-005-95-59.

Ранее URA.RU писало, что на улицах Тюмени обнаружили двух потерявших память пожилых женщин. Родственники одной из них — Галины Кашкаровой, уже установлены.

Фото: «Лиза Алерт» Тюменской области