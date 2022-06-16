В центре будут бассейны, оздоровительные процедуры, зона загара, тренажерный зал и кафе Фото: Размик Закарян © URA.RU

На территории старейшего в Пермском крае курорта «Ключи» в Суксунском районе началось строительство нового оздоровительного комплекса — Велнес-центра. Четырехэтажный комплекс расположится напротив корпуса «Сапфир», рядом будет отель для проживающих и открытый уличный бассейн. Об этом сообщили на странице курорта «Ключи» в соцсети «ВКонтакте».

«Строительство Велнес-центра планируется реализовать в три очереди: сначала строительство здания Велнес-центра, потом Велнес-отеля, затем уличного летнего бассейна. Тематической концепцией здания Велнес-центра являются стихии: Земля, Вода, Воздух, Огонь. Каждый этаж будет посвящен отдельной стихии», — рассказали в санатории.

По задумке, первый этаж посвятят стихии «земля». Там будет кафе, гардероб, фитнес-зона, тренажерный зал и детская зона. На втором этаже — стихия «вода». Там разместят зону бассейнов с гидромассажными аттракционами и уличный бассейн с подогревом. На третьем, посвященном стихии воздуха, этаже будут воздушные процедуры: ингаляторий, спелеокамера, галокамера, зона аэротерапии. А на четвертом огненном этаже, как заверяют в «Ключах», будет размещаться зона загара на 25 мест. О конкретных сроках, когда центр будет построен и введен в эксплуатацию, руководство курорта пока не сообщает.

Так, по плану, будет выглядеть новый оздоровительный центр в «Ключах» Сообщество «Курорт Ключи official, до 2005 г. санаторий Ключи» / vk.com

А так центр будет выглядеть сверху Сообщество «Курорт Ключи official, до 2005 г. санаторий Ключи» / vk.com

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