Екатеринбуржец, подозреваемый в убийстве горожанина в парке УрГУПС Руслан Закиров, отрицает свою причастность к резне в парке. Об этом он заявил в Железнодорожном районном суде Екатеринбурга.
«Я даже не могу сказать что-то. Это стечение обстоятельств. Человек пошел, попался на видеокамеру. Там даже видно, что я с удочкой иду, но никак не с ножами. А мне внушают, что я с ножами подходил. Я не бил никого. Я не убивал», — цитирует Закирова портал E1.
Суд отказался отпускать подозреваемого под домашний арест. Он пробудет в СИЗО до 13 августа.
Убийство в парке на берегу Исети произошло вечером 12 июня. Как сообщало URA.RU, неизвестный напал с ножом на людей, ранив одного человека и убив второго. Закиров уже был судим за аналогичное преступление и провел за решеткой порядка 15 лет.
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