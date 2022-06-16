Екатеринбуржец, устроивший резню в парке, отрицает свою вину. Видео

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Убийство произошло в парке УрГУПС вечером 12 июня Фото:

Екатеринбуржец, подозреваемый в убийстве горожанина в парке УрГУПС Руслан Закиров, отрицает свою причастность к резне в парке. Об этом он заявил в Железнодорожном районном суде Екатеринбурга.

«Я даже не могу сказать что-то. Это стечение обстоятельств. Человек пошел, попался на видеокамеру. Там даже видно, что я с удочкой иду, но никак не с ножами. А мне внушают, что я с ножами подходил. Я не бил никого. Я не убивал», — цитирует Закирова портал E1.

Суд отказался отпускать подозреваемого под домашний арест. Он пробудет в СИЗО до 13 августа.

Убийство в парке на берегу Исети произошло вечером 12 июня. Как сообщало URA.RU, неизвестный напал с ножом на людей, ранив одного человека и убив второго. Закиров уже был судим за аналогичное преступление и провел за решеткой порядка 15 лет.

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Екатеринбуржец, подозреваемый в убийстве горожанина в парке УрГУПС Руслан Закиров, отрицает свою причастность к резне в парке. Об этом он заявил в Железнодорожном районном суде Екатеринбурга. «Я даже не могу сказать что-то. Это стечение обстоятельств. Человек пошел, попался на видеокамеру. Там даже видно, что я с удочкой иду, но никак не с ножами. А мне внушают, что я с ножами подходил. Я не бил никого. Я не убивал», — цитирует Закирова портал E1. Суд отказался отпускать подозреваемого под домашний арест. Он пробудет в СИЗО до 13 августа. Убийство в парке на берегу Исети произошло вечером 12 июня. Как сообщало URA.RU, неизвестный напал с ножом на людей, ранив одного человека и убив второго. Закиров уже был судим за аналогичное преступление и провел за решеткой порядка 15 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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