Депутат Госдумы Бессараб объяснила, как вернуть потерянную пенсию

17 июня 2022 в 01:00 Размер текста - 17 +

Любой гражданин может добиться права на повышение пенсии, если он представит на то доказательства в суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россияне, недополучающие пенсионные выплаты из-за потери подтверждающих документов, могут восстановить свое право в суде. Об этом URA.RU сообщила член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Если это документы прошедших периодов, прошедших лет, которые никогда не представлялись в ПФР, то, конечно, восстановить такие документы можно только через суд. Попытаться можно, и мы часто это делаем. Делаем запросы в бывшие страны Советского Союза, и большинство из них помогает получить какую-то информацию. Мы делаем запросы в городские муниципальные и региональные архивы и получаем информацию. Но если и там она не сохранилась, тогда можно восстановить свое нарушенное право через суд», — заявила Светлана Бессараб. Как объяснила собеседница агентства, в качестве доказательств гражданин может представить различные документы. «Предъявить можно любые свидетельства, что получалась заработная плата. Например, профсоюзная книжка, справки, выданные по требованию, что средняя зарплата составляет какую-то сумму. Конечно, они должны быть по форме выданы. На самый крайний случай можно доказать факт работы свидетельскими показаниями тех, кто действительно работал и имеет соответствующие подтверждения», — уточнила депутат Госдумы. При этом, как отметила парламентарий, многие архивы были переведены в цифровое пространство, к которому есть доступ у ПФР. «Мы живем не в 90-е годы. В последнее время вся информация формируется сразу в Пенсионном фонде РФ, то есть работодатели в электронном виде отправляли отчеты. Кроме того, в регионах и муниципалитетах принято решение Государственной думой, чтобы до 2023 года все архивы были в цифровом формате, и вся информация была передана для начисления соответствующих пенсий, дополнительных выплат. Например, членам летных экипажей, отдельным категориям работников добывающей промышленности, то есть, тем, кто в силу особых условий труда имеют право на дополнительные выплаты к пенсии», — заключила она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Россияне, недополучающие пенсионные выплаты из-за потери подтверждающих документов, могут восстановить свое право в суде. Об этом URA.RU сообщила член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Если это документы прошедших периодов, прошедших лет, которые никогда не представлялись в ПФР, то, конечно, восстановить такие документы можно только через суд. Попытаться можно, и мы часто это делаем. Делаем запросы в бывшие страны Советского Союза, и большинство из них помогает получить какую-то информацию. Мы делаем запросы в городские муниципальные и региональные архивы и получаем информацию. Но если и там она не сохранилась, тогда можно восстановить свое нарушенное право через суд», — заявила Светлана Бессараб. Как объяснила собеседница агентства, в качестве доказательств гражданин может представить различные документы. «Предъявить можно любые свидетельства, что получалась заработная плата. Например, профсоюзная книжка, справки, выданные по требованию, что средняя зарплата составляет какую-то сумму. Конечно, они должны быть по форме выданы. На самый крайний случай можно доказать факт работы свидетельскими показаниями тех, кто действительно работал и имеет соответствующие подтверждения», — уточнила депутат Госдумы. При этом, как отметила парламентарий, многие архивы были переведены в цифровое пространство, к которому есть доступ у ПФР. «Мы живем не в 90-е годы. В последнее время вся информация формируется сразу в Пенсионном фонде РФ, то есть работодатели в электронном виде отправляли отчеты. Кроме того, в регионах и муниципалитетах принято решение Государственной думой, чтобы до 2023 года все архивы были в цифровом формате, и вся информация была передана для начисления соответствующих пенсий, дополнительных выплат. Например, членам летных экипажей, отдельным категориям работников добывающей промышленности, то есть, тем, кто в силу особых условий труда имеют право на дополнительные выплаты к пенсии», — заключила она.