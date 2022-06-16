Текслер подписал соглашения с двумя губернаторами

Алексей Текслер подписал соглашения на взаимовыгодных для регионов условиях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на Петербургском форуме 16 июня подписал соглашения о сотрудничестве с главами двух регионов РФ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона, область начнет сотрудничать с Алтайским краем и Удмуртской республикой на взаимовыгодных условиях.

«Соглашения направлены на сохранение и расширение двусторонних связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах. Будут созданы условия для укрепления межрегионального сотрудничества, стремления обеспечить эффективное взаимодействие, обмен опытом и информацией по выбранным направлениям сотрудничества», — сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера.

Также глава Челябинской области обсудил вопросы импортозамещения, сотрудничество в сфере сельского хозяйства и туризма, организацию совместных бизнес-миссий. Со стороны регионов соглашения подписали глава Алтайского края Виктор Томенко и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

В рамках форума Текслер также подписал соглашение о сотрудничестве с Федеральным агентством по рыболовству. Совместными усилиями в регионе планируют усилить контроль за незаконной рыбалкой.