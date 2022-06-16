Текслер подписал соглашения с двумя губернаторами

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Алексей Текслер на церемонии награждения призеров, участников и их тренеров XVI летних Паралимпийских игр 2020 в Токио. Челябинск, портрет, текслер алексей
Алексей Текслер подписал соглашения на взаимовыгодных для регионов условиях Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на Петербургском форуме 16 июня подписал соглашения о сотрудничестве с главами двух регионов РФ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона, область начнет сотрудничать с Алтайским краем и Удмуртской республикой на взаимовыгодных условиях.

«Соглашения направлены на сохранение и расширение двусторонних связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах. Будут созданы условия для укрепления межрегионального сотрудничества, стремления обеспечить эффективное взаимодействие, обмен опытом и информацией по выбранным направлениям сотрудничества», — сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера.

Также глава Челябинской области обсудил вопросы импортозамещения, сотрудничество в сфере сельского хозяйства и туризма, организацию совместных бизнес-миссий. Со стороны регионов соглашения подписали глава Алтайского края Виктор Томенко и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

В рамках форума Текслер также подписал соглашение о сотрудничестве с Федеральным агентством по рыболовству. Совместными усилиями в регионе планируют усилить контроль за незаконной рыбалкой.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на Петербургском форуме 16 июня подписал соглашения о сотрудничестве с главами двух регионов РФ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона, область начнет сотрудничать с Алтайским краем и Удмуртской республикой на взаимовыгодных условиях. «Соглашения направлены на сохранение и расширение двусторонних связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах. Будут созданы условия для укрепления межрегионального сотрудничества, стремления обеспечить эффективное взаимодействие, обмен опытом и информацией по выбранным направлениям сотрудничества», — сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера. Также глава Челябинской области обсудил вопросы импортозамещения, сотрудничество в сфере сельского хозяйства и туризма, организацию совместных бизнес-миссий. Со стороны регионов соглашения подписали глава Алтайского края Виктор Томенко и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. В рамках форума Текслер также подписал соглашение о сотрудничестве с Федеральным агентством по рыболовству. Совместными усилиями в регионе планируют усилить контроль за незаконной рыбалкой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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