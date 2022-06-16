Челябинский губернатор решил продвигать законную рыбалку

В Челябинской области усилят контроль за браконьерами в сфере рыболовства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 16 июня на форуме в Санкт-Петербурге (ПМЭФ) подписал соглашение об усилении контроля за браконьерами в рыболовной сфере. Совместный документ подписан с Федеральным агентством по рыболовству, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Стороны договорились координировать усилия в борьбе с браконьерством на территории Челябинской области. Совместно реализовывать мероприятия по охране водных биологических ресурсов», — сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора.

В соглашении также указано, что агентство и правительство области будут помогать друг другу в развитии аквакультуры и искусственного воспроизводства. Сообща формировать программу развития рыбохозяйственного комплекса региона.

В рамках проведения форума Текслер провел ряд встреч. На встрече с послом Казахстана Текслер предложил программу проведения совместных туров выходного дня. Также в рамках форума глава региона презентовал новый троллейбус, производством которого займется ЧТПЗ.