Челябинский губернатор решил продвигать законную рыбалку

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Чемпионат челябинской области 2015 по ловле рыбы на донную удочку. Рыбалка. Шершневское водохранилище. Челябинск., рыболов
В Челябинской области усилят контроль за браконьерами в сфере рыболовства Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 16 июня на форуме в Санкт-Петербурге (ПМЭФ) подписал соглашение об усилении контроля за браконьерами в рыболовной сфере. Совместный документ подписан с Федеральным агентством по рыболовству, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Стороны договорились координировать усилия в борьбе с браконьерством на территории Челябинской области. Совместно реализовывать мероприятия по охране водных биологических ресурсов», — сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора.

В соглашении также указано, что агентство и правительство области будут помогать друг другу в развитии аквакультуры и искусственного воспроизводства. Сообща формировать программу развития рыбохозяйственного комплекса региона.

В рамках проведения форума Текслер провел ряд встреч. На встрече с послом Казахстана Текслер предложил программу проведения совместных туров выходного дня. Также в рамках форума глава региона презентовал новый троллейбус, производством которого займется ЧТПЗ.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 16 июня на форуме в Санкт-Петербурге (ПМЭФ) подписал соглашение об усилении контроля за браконьерами в рыболовной сфере. Совместный документ подписан с Федеральным агентством по рыболовству, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. «Стороны договорились координировать усилия в борьбе с браконьерством на территории Челябинской области. Совместно реализовывать мероприятия по охране водных биологических ресурсов», — сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора. В соглашении также указано, что агентство и правительство области будут помогать друг другу в развитии аквакультуры и искусственного воспроизводства. Сообща формировать программу развития рыбохозяйственного комплекса региона. В рамках проведения форума Текслер провел ряд встреч. На встрече с послом Казахстана Текслер предложил программу проведения совместных туров выходного дня. Также в рамках форума глава региона презентовал новый троллейбус, производством которого займется ЧТПЗ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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