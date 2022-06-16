Лавров: Россия не вторгалась на Украину, а объявила СВО

16 июня 2022 в 23:18 Размер текста - 17 +

Лавров заявил, что у российских властей не было другого выхода Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия не вторгалась на Украину, а объявила спецоперацию, поскольку у российских властей не осталось выбора. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью BBC Russia «Мы не вторгались на Украину. Объявили специальную военную операцию, когда у нас не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО, лелея, опекая и всячески пестуя неонацистский режим, чей президент В.А. Зеленский заявил еще в сентябре 2021 года (вы не сообщали об этом своим зрителям?), что если кто-то чувствует себя на Украине русским человеком, пусть уезжает в Россию», — сказал Лавров. Текст его заявления опубликован на сайте ведомства. По его словам, украинский режим атакует западным оружием мирных граждан и города, «точно также как они это делали в 2014 году, […] когда бомбили центр Луганска с самолетов, когда сожгли в Одессе 50 человек», — напомнил он. Также он рассказал о случае, когда корреспондент CNN доложил Зеленскому, что полк «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) был внесен в списки экстремистских организаций в некоторых странах мира, напомнил министр. «Зеленский пожал плечами и сказал, что у них таких батальонов и полков много, и они такие, какие есть», — заключил Лавров. Спецоперация на Украине началась утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал главной ее целью защиту жителей Донбасса от геноцида украинского режима и постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. Также в качестве целей называлась денацификация и демилитаризация территории. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Россия не вторгалась на Украину, а объявила спецоперацию, поскольку у российских властей не осталось выбора. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью BBC Russia «Мы не вторгались на Украину. Объявили специальную военную операцию, когда у нас не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО, лелея, опекая и всячески пестуя неонацистский режим, чей президент В.А. Зеленский заявил еще в сентябре 2021 года (вы не сообщали об этом своим зрителям?), что если кто-то чувствует себя на Украине русским человеком, пусть уезжает в Россию», — сказал Лавров. Текст его заявления опубликован на сайте ведомства. По его словам, украинский режим атакует западным оружием мирных граждан и города, «точно также как они это делали в 2014 году, […] когда бомбили центр Луганска с самолетов, когда сожгли в Одессе 50 человек», — напомнил он. Также он рассказал о случае, когда корреспондент CNN доложил Зеленскому, что полк «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) был внесен в списки экстремистских организаций в некоторых странах мира, напомнил министр. «Зеленский пожал плечами и сказал, что у них таких батальонов и полков много, и они такие, какие есть», — заключил Лавров. Спецоперация на Украине началась утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал главной ее целью защиту жителей Донбасса от геноцида украинского режима и постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. Также в качестве целей называлась денацификация и демилитаризация территории.