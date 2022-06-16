Путин призвал снизить цены на легковые автомобили для россиян

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Путин поручил сделать цены на автомобили доступными для россиян Фото:

Снижение цен на металл и изменение курса рубля должны отразиться на стоимости легковых автомобилей, они должны стать доступными для россиян. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития автомобильной промышленности.

«Прислушался бы и к мнению министра финансов, все-таки у нас действительно цены падают на металл, курс поменялся и, безусловно, это должно отразиться на ценах <…> Нужно обеспечить доступность легковых автомобилей для граждан», — приводит заявление Путина официальный сайт Кремля. По словам президента, цены должны меняться «в нужном направлении для граждан». Проработку этого вопроса глава государства поручил министру промышленности и представителям других правительственных ведомств.

В ходе совещания президент также говорил о необходимости принятия мер для обеспечения работы предприятий автопрома и сохранения их трудовых коллективов. Путин обратил внимание, что сегодня некоторые зарубежные партнеры российских автозаводов, несмотря на свои долгосрочные обязательства, либо приостановили поставки, либо объявили об уходе с нашего рынка. Ранее глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов предложил пересадить чиновников на автомобили «Лада».

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Снижение цен на металл и изменение курса рубля должны отразиться на стоимости легковых автомобилей, они должны стать доступными для россиян. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития автомобильной промышленности. «Прислушался бы и к мнению министра финансов, все-таки у нас действительно цены падают на металл, курс поменялся и, безусловно, это должно отразиться на ценах <…> Нужно обеспечить доступность легковых автомобилей для граждан», — приводит заявление Путина официальный сайт Кремля. По словам президента, цены должны меняться «в нужном направлении для граждан». Проработку этого вопроса глава государства поручил министру промышленности и представителям других правительственных ведомств. В ходе совещания президент также говорил о необходимости принятия мер для обеспечения работы предприятий автопрома и сохранения их трудовых коллективов. Путин обратил внимание, что сегодня некоторые зарубежные партнеры российских автозаводов, несмотря на свои долгосрочные обязательства, либо приостановили поставки, либо объявили об уходе с нашего рынка. Ранее глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов предложил пересадить чиновников на автомобили «Лада».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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