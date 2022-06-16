Путин призвал снизить цены на легковые автомобили для россиян

16 июня 2022 в 23:23 Размер текста - 17 +

Путин поручил сделать цены на автомобили доступными для россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU Снижение цен на металл и изменение курса рубля должны отразиться на стоимости легковых автомобилей, они должны стать доступными для россиян. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития автомобильной промышленности. «Прислушался бы и к мнению министра финансов, все-таки у нас действительно цены падают на металл, курс поменялся и, безусловно, это должно отразиться на ценах <…> Нужно обеспечить доступность легковых автомобилей для граждан», — приводит заявление Путина официальный сайт Кремля. По словам президента, цены должны меняться «в нужном направлении для граждан». Проработку этого вопроса глава государства поручил министру промышленности и представителям других правительственных ведомств. В ходе совещания президент также говорил о необходимости принятия мер для обеспечения работы предприятий автопрома и сохранения их трудовых коллективов. Путин обратил внимание, что сегодня некоторые зарубежные партнеры российских автозаводов, несмотря на свои долгосрочные обязательства, либо приостановили поставки, либо объявили об уходе с нашего рынка. Ранее глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов предложил пересадить чиновников на автомобили «Лада». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Снижение цен на металл и изменение курса рубля должны отразиться на стоимости легковых автомобилей, они должны стать доступными для россиян. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития автомобильной промышленности. «Прислушался бы и к мнению министра финансов, все-таки у нас действительно цены падают на металл, курс поменялся и, безусловно, это должно отразиться на ценах <…> Нужно обеспечить доступность легковых автомобилей для граждан», — приводит заявление Путина официальный сайт Кремля. По словам президента, цены должны меняться «в нужном направлении для граждан». Проработку этого вопроса глава государства поручил министру промышленности и представителям других правительственных ведомств. В ходе совещания президент также говорил о необходимости принятия мер для обеспечения работы предприятий автопрома и сохранения их трудовых коллективов. Путин обратил внимание, что сегодня некоторые зарубежные партнеры российских автозаводов, несмотря на свои долгосрочные обязательства, либо приостановили поставки, либо объявили об уходе с нашего рынка. Ранее глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов предложил пересадить чиновников на автомобили «Лада».