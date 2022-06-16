Путин поручил правительству разобраться с российским автопромом

16 июня 2022 в 21:46 Размер текста - 17 +

Путин дал поручения правительству Фото: Владимир Андреев © URA.RU В сложившейся ситуации властям РФ необходимо принять меры, чтобы обеспечить работу предприятий автопрома и сохранить их трудовые коллективы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. «Наиболее важными я вижу сейчас две задачи. Первое — обеспечить работу автомобильных заводов в России, их снабжение необходимыми компонентами. Сохранить занятость коллектива квалифицированных специалистов», — приводит заявление Путина официальный сайт Кремля. Российский лидер отметил, что сегодня некоторые зарубежные партнеры российских автозаводов, несмотря на свои долгосрочные обязательства, либо приостановили поставки, либо объявили об уходе с нашего рынка. По его словам, подобный демарш заметно отражается на объемах выпуска продукции. Путин отметил, что по сравнению с показателями годом ранее, в марте текущего года выпуск отечественного автопрома оказался в три раза ниже, а в апреле — в пять раз ниже. Поэтому правительство должно принять оперативные меры, чтобы поддержать автопром и стабилизировать внутренний рынок. Ранее глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов предложил пересадить чиновников на автомобили «Лада». Об этом он заявил вр время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022). По его словам, государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров и обеспечить им спрос, поэтому для госслужащих служебными машинами могли бы стать продукции отечественного автопрома. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В сложившейся ситуации властям РФ необходимо принять меры, чтобы обеспечить работу предприятий автопрома и сохранить их трудовые коллективы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. «Наиболее важными я вижу сейчас две задачи. Первое — обеспечить работу автомобильных заводов в России, их снабжение необходимыми компонентами. Сохранить занятость коллектива квалифицированных специалистов», — приводит заявление Путина официальный сайт Кремля. Российский лидер отметил, что сегодня некоторые зарубежные партнеры российских автозаводов, несмотря на свои долгосрочные обязательства, либо приостановили поставки, либо объявили об уходе с нашего рынка. По его словам, подобный демарш заметно отражается на объемах выпуска продукции. Путин отметил, что по сравнению с показателями годом ранее, в марте текущего года выпуск отечественного автопрома оказался в три раза ниже, а в апреле — в пять раз ниже. Поэтому правительство должно принять оперативные меры, чтобы поддержать автопром и стабилизировать внутренний рынок. Ранее глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов предложил пересадить чиновников на автомобили «Лада». Об этом он заявил вр время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022). По его словам, государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров и обеспечить им спрос, поэтому для госслужащих служебными машинами могли бы стать продукции отечественного автопрома.