ХМАО и Роскачество продвинут в регионе продукты без ГМО

Роскачество займется продвижением органических продуктов и сертифицированием производителей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Роскачество и Фонд развития ХМАО заключили соглашение о сотрудничестве. Документ завизирован в присутствии губернатора Югры Натальи Комаровой, сообщает пресс-служба правительства округа.

«Соглашением предусмотрено развитие органического направления в регионе. Стороны договорились работе над увеличением спроса на органическую продукцию и продвижении идеологии ее потребления. Кроме того, работа будет вестись на уровне производителей. Планируется увеличить число сертифицированных производителей, предоставить им возможности обучения и поддержки», — уточнили в пресс-службе правительства ХМАО.

Органическая продукция включает в себя продукцию сельского хозяйства, которая изготовлена без применения синтетических пестицидов, азотных минеральных удобрений, регуляторов роста, отдельных пищевых добавок, генетически модифицированных организмов (ГМО). На данный момент в регионе нет сертифицированных производителей, однако, несколько компаний уже производят органическую продукцию.

Ранее URA.RU рассказывал о развитии собственного производства в ХМАО. Так, предприниматели из Югры планируют запустить производство одежды с патриотической символикой, по качеству не уступающей ушедшим западным брендам.