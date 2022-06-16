16 июня 2022
15 июня 2022

ХМАО и Роскачество продвинут в регионе продукты без ГМО

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин фермерских продуктов «Фирма-Ферма». Екатеринбург, магазин фирма-ферма
Роскачество займется продвижением органических продуктов и сертифицированием производителей Фото:

Роскачество и Фонд развития ХМАО заключили соглашение о сотрудничестве. Документ завизирован в присутствии губернатора Югры Натальи Комаровой, сообщает пресс-служба правительства округа.

«Соглашением предусмотрено развитие органического направления в регионе. Стороны договорились работе над увеличением спроса на органическую продукцию и продвижении идеологии ее потребления. Кроме того, работа будет вестись на уровне производителей. Планируется увеличить число сертифицированных производителей, предоставить им возможности обучения и поддержки», — уточнили в пресс-службе правительства ХМАО.

Органическая продукция включает в себя продукцию сельского хозяйства, которая изготовлена без применения синтетических пестицидов, азотных минеральных удобрений, регуляторов роста, отдельных пищевых добавок, генетически модифицированных организмов (ГМО). На данный момент в регионе нет сертифицированных производителей, однако, несколько компаний уже производят органическую продукцию.

Ранее URA.RU рассказывал о развитии собственного производства в ХМАО. Так, предприниматели из Югры планируют запустить производство одежды с патриотической символикой, по качеству не уступающей ушедшим западным брендам.

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Роскачество и Фонд развития ХМАО заключили соглашение о сотрудничестве. Документ завизирован в присутствии губернатора Югры Натальи Комаровой, сообщает пресс-служба правительства округа. «Соглашением предусмотрено развитие органического направления в регионе. Стороны договорились работе над увеличением спроса на органическую продукцию и продвижении идеологии ее потребления. Кроме того, работа будет вестись на уровне производителей. Планируется увеличить число сертифицированных производителей, предоставить им возможности обучения и поддержки», — уточнили в пресс-службе правительства ХМАО. Органическая продукция включает в себя продукцию сельского хозяйства, которая изготовлена без применения синтетических пестицидов, азотных минеральных удобрений, регуляторов роста, отдельных пищевых добавок, генетически модифицированных организмов (ГМО). На данный момент в регионе нет сертифицированных производителей, однако, несколько компаний уже производят органическую продукцию. Ранее URA.RU рассказывал о развитии собственного производства в ХМАО. Так, предприниматели из Югры планируют запустить производство одежды с патриотической символикой, по качеству не уступающей ушедшим западным брендам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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