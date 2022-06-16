Правительство выделит 20 млрд на поддержку спроса в автопроме

17 июня 2022 в 00:18 Размер текста - 17 +

Минпромторг выделит 20,7 млрд рублей на поддержку спроса на отечественные авто Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Принято решение о выделении 20,7 миллиарда рублей на поддержку спроса на автомобили. Об этом рассказал журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров по итогам совещания у главы государства по вопросам развития автопрома. «Что касается этого года, принято решение о выделении 20,7 млрд рублей на поддержку спроса», — цитирует Мантурова ТАСС. По словам министра, средства будут направлены на возобновление автокредитования, льготный лизинг, скидки по электротранспорту и газомоторной технике. Мантуров уточнил, что «это то, что должно быть реализовано в ближайшее время, чтобы простимулировать рынок именно той продукцией, которая беспрепятственно производится и может быть поставлена потребителям». Ранее президент РФ Владимир Путин поручил министерству промышленности снизить цены на легковые автомобили для россиян. Глава государства подчеркнул, что падение цен на металл и изменение курса рубля должны отразиться на стоимости легковых авто. В ходе совещания президент также говорил о необходимости принятия мер для обеспечения работы предприятий автопрома и сохранения их трудовых коллективов. Путин обратил внимание, что сегодня некоторые зарубежные партнеры российских автозаводов, несмотря на свои долгосрочные обязательства, либо приостановили поставки, либо объявили об уходе с нашего рынка. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Принято решение о выделении 20,7 миллиарда рублей на поддержку спроса на автомобили. Об этом рассказал журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров по итогам совещания у главы государства по вопросам развития автопрома. «Что касается этого года, принято решение о выделении 20,7 млрд рублей на поддержку спроса», — цитирует Мантурова ТАСС. По словам министра, средства будут направлены на возобновление автокредитования, льготный лизинг, скидки по электротранспорту и газомоторной технике. Мантуров уточнил, что «это то, что должно быть реализовано в ближайшее время, чтобы простимулировать рынок именно той продукцией, которая беспрепятственно производится и может быть поставлена потребителям». Ранее президент РФ Владимир Путин поручил министерству промышленности снизить цены на легковые автомобили для россиян. Глава государства подчеркнул, что падение цен на металл и изменение курса рубля должны отразиться на стоимости легковых авто. В ходе совещания президент также говорил о необходимости принятия мер для обеспечения работы предприятий автопрома и сохранения их трудовых коллективов. Путин обратил внимание, что сегодня некоторые зарубежные партнеры российских автозаводов, несмотря на свои долгосрочные обязательства, либо приостановили поставки, либо объявили об уходе с нашего рынка.