Шольц назвал главное условие для снятия антироссийских санкций

17 июня 2022 в 04:22 Размер текста - 17 +

Шольц заявил, что ЕС не снимет санкции, пока РФ не достигнет соглашения с Украиной Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз не снимет с России санкции до тех пор, пока Москва не достигнет взаимоприемлемого мирного соглашения с Киевом. Такую позицию обозначил канцлер Германии Олаф Шольц. «Санкции, которые мы ввели, не будут отменены, пока не удастся достичь справедливого соглашения с Украиной. А какое соглашение, с точки зрения Украины, будет справедливым, это может определять только она сама», — сказал Шольц в эфире телеканала ARD. «Это не может и не намерен предписывать им [украинцам] никто в Европе», — добавил он. Западные государства усилили санкционное давление на Россию в связи с началом специальной операции РФ на Украине. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые ограничения имеют негативный эффект и для самих «недружественных государств», что подтверждает нарушение систем расчетов и логистики, рекордный рост инфляции, разрушение кооперационных связей и сильнейший энергетический кризис. В Швейцарии уже констатировали бесполезность антироссийских ограничений, в то время как Россия может заработать на сложившейся ситуации. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Евросоюз не снимет с России санкции до тех пор, пока Москва не достигнет взаимоприемлемого мирного соглашения с Киевом. Такую позицию обозначил канцлер Германии Олаф Шольц. «Санкции, которые мы ввели, не будут отменены, пока не удастся достичь справедливого соглашения с Украиной. А какое соглашение, с точки зрения Украины, будет справедливым, это может определять только она сама», — сказал Шольц в эфире телеканала ARD. «Это не может и не намерен предписывать им [украинцам] никто в Европе», — добавил он. Западные государства усилили санкционное давление на Россию в связи с началом специальной операции РФ на Украине. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые ограничения имеют негативный эффект и для самих «недружественных государств», что подтверждает нарушение систем расчетов и логистики, рекордный рост инфляции, разрушение кооперационных связей и сильнейший энергетический кризис. В Швейцарии уже констатировали бесполезность антироссийских ограничений, в то время как Россия может заработать на сложившейся ситуации.