В Швейцарии констатировали бесполезность антироссийских санкций

06 июня 2022 в 02:15 Размер текста - 17 +

Пармелен: санкции Запада в отношении России не достигли цели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Антироссийские ограничения некоторых западных стран так и не достигли своей цели, если она заключалась в скорейшем прекращении спецоперации на Украине. Об этом июня заявил министр экономики Швейцарии Ги Пармелен. «Главный вопрос состоит в том, являются ли санкции эффективными? — сказал он. — <…> В данном конкретном случае, если цель санкций состоит в скорейшем прекращении спецоперации на Украине, то я констатирую, что эта цель на сегодняшний день не достигнута», — передает газета «Блик» слова министра экономики Швейцарии. Он добавил, что на вопрос об эффективности санкций «ответить трудно». По его словам, если РФ экспортирует меньше нефти на Запад, однако при этом продает часть этого количества другим странам по более высоким ценам, то для Москвы результат один и тот же. Страны Евросоюза, США, Канада, Япония и другие страны ввели против России ограничения из-за спецоперации на Украине, начатой 24 февраля. Евросоюз готовит шестой пакет санкций против РФ. Путин отмечал, что санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х годов. Санкции наносят удар и по странам Запада, которые вводят их, отмечали российские власти. США и их союзники попали «в свою же ловушку» из-за антироссийских санкций, сообщает Nation News со ссылкой на американское издание The Hill. В список недружественных стран РФ входят США, Украина, Швейцария, Япония, страны ЕС, Британия и некоторые другие государства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Антироссийские ограничения некоторых западных стран так и не достигли своей цели, если она заключалась в скорейшем прекращении спецоперации на Украине. Об этом июня заявил министр экономики Швейцарии Ги Пармелен. «Главный вопрос состоит в том, являются ли санкции эффективными? — сказал он. — <…> В данном конкретном случае, если цель санкций состоит в скорейшем прекращении спецоперации на Украине, то я констатирую, что эта цель на сегодняшний день не достигнута», — передает газета «Блик» слова министра экономики Швейцарии. Он добавил, что на вопрос об эффективности санкций «ответить трудно». По его словам, если РФ экспортирует меньше нефти на Запад, однако при этом продает часть этого количества другим странам по более высоким ценам, то для Москвы результат один и тот же. Страны Евросоюза, США, Канада, Япония и другие страны ввели против России ограничения из-за спецоперации на Украине, начатой 24 февраля. Евросоюз готовит шестой пакет санкций против РФ. Путин отмечал, что санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х годов. Санкции наносят удар и по странам Запада, которые вводят их, отмечали российские власти. США и их союзники попали «в свою же ловушку» из-за антироссийских санкций, сообщает Nation News со ссылкой на американское издание The Hill. В список недружественных стран РФ входят США, Украина, Швейцария, Япония, страны ЕС, Британия и некоторые другие государства.