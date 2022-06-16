16 июня 2022
15 июня 2022

«Дочка» НОВАТЭКа получила право на месторождение нефти в ЯНАО

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ООО «ЯРГЕО» займется разведкой и добычей нефти на участке в ЯНАО Фото:

ООО «ЯРГЕО» (дочернее предприятие ПAO «НОВАТЭК») выиграло аукцион на право пользования Северо-Ярудейским участком недр (ЯНАО). Об этом сообщает пресс-служба компании.

«ООО „ЯРГЕО“ займется геологическим изучением, разведкой и добычей полезных ископаемых. Ресурсный потенциал участка оценивается на уровне 93,5 млн баррелей нефтяного эквивалента», — уточнили в пресс-службе «НОВАТЭКа».

Дочерняя компания «НОВАТЭКа» получила лицензию на 27 лет. Участок находиться рядом с восточным берегом Оби.

Ранее URA.RU рассказывало, что на территории Средне-Итурского месторождения в ЯНАО обнаружен новый нефтяной пласт. Залежь удалось найти в процессе доизучения «зрелого фонда».

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ООО «ЯРГЕО» (дочернее предприятие ПAO «НОВАТЭК») выиграло аукцион на право пользования Северо-Ярудейским участком недр (ЯНАО). Об этом сообщает пресс-служба компании. «ООО „ЯРГЕО“ займется геологическим изучением, разведкой и добычей полезных ископаемых. Ресурсный потенциал участка оценивается на уровне 93,5 млн баррелей нефтяного эквивалента», — уточнили в пресс-службе «НОВАТЭКа». Дочерняя компания «НОВАТЭКа» получила лицензию на 27 лет. Участок находиться рядом с восточным берегом Оби. Ранее URA.RU рассказывало, что на территории Средне-Итурского месторождения в ЯНАО обнаружен новый нефтяной пласт. Залежь удалось найти в процессе доизучения «зрелого фонда».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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