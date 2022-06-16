«Дочка» НОВАТЭКа получила право на месторождение нефти в ЯНАО

17 июня 2022 в 04:41 Размер текста - 17 +

ООО «ЯРГЕО» займется разведкой и добычей нефти на участке в ЯНАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU ООО «ЯРГЕО» (дочернее предприятие ПAO «НОВАТЭК») выиграло аукцион на право пользования Северо-Ярудейским участком недр (ЯНАО). Об этом сообщает пресс-служба компании. «ООО „ЯРГЕО“ займется геологическим изучением, разведкой и добычей полезных ископаемых. Ресурсный потенциал участка оценивается на уровне 93,5 млн баррелей нефтяного эквивалента», — уточнили в пресс-службе «НОВАТЭКа». Дочерняя компания «НОВАТЭКа» получила лицензию на 27 лет. Участок находиться рядом с восточным берегом Оби. Ранее URA.RU рассказывало, что на территории Средне-Итурского месторождения в ЯНАО обнаружен новый нефтяной пласт. Залежь удалось найти в процессе доизучения «зрелого фонда». Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

ООО «ЯРГЕО» (дочернее предприятие ПAO «НОВАТЭК») выиграло аукцион на право пользования Северо-Ярудейским участком недр (ЯНАО). Об этом сообщает пресс-служба компании. «ООО „ЯРГЕО“ займется геологическим изучением, разведкой и добычей полезных ископаемых. Ресурсный потенциал участка оценивается на уровне 93,5 млн баррелей нефтяного эквивалента», — уточнили в пресс-службе «НОВАТЭКа». Дочерняя компания «НОВАТЭКа» получила лицензию на 27 лет. Участок находиться рядом с восточным берегом Оби. Ранее URA.RU рассказывало, что на территории Средне-Итурского месторождения в ЯНАО обнаружен новый нефтяной пласт. Залежь удалось найти в процессе доизучения «зрелого фонда».