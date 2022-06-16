В ГИБДД предупредили россиян о новых правилах для получения прав

17 июня 2022 в 06:37 Размер текста - 17 +

Понарьин заявил о подготовке пакета изменений для получения прав Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В этом году ГИБДД планирует подготовить пакет изменений для получения водительских прав. Об этом заявил замначальника ГИБДД Олег Понарьин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022). «Ряд изменений, которые готовятся нашим профильным подразделением, они только в разработке и обсуждаются в том числе с профессиональным сообществом. Поэтому говорить о готовом продукте пока не приходится… Я думаю, что в этом году подвижки должны быть», — сказал Понарьин, передает РИА «Новости». 16 июня в Санкт-Петербурге на площадке XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) состоялась панельная дискуссия «Клуба губернаторов» «Регионы — локомотивы новых возможностей». Организаторами мероприятия выступили Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) и Фонд Росконгресс. Представители регионов делились друг с другом различными успешными решениями в условиях санкций. По их мнению, введенные ограничения против России являются лишь стимулом для развития отдельных отраслей экономики регионов. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В этом году ГИБДД планирует подготовить пакет изменений для получения водительских прав. Об этом заявил замначальника ГИБДД Олег Понарьин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022). «Ряд изменений, которые готовятся нашим профильным подразделением, они только в разработке и обсуждаются в том числе с профессиональным сообществом. Поэтому говорить о готовом продукте пока не приходится… Я думаю, что в этом году подвижки должны быть», — сказал Понарьин, передает РИА «Новости». 16 июня в Санкт-Петербурге на площадке XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) состоялась панельная дискуссия «Клуба губернаторов» «Регионы — локомотивы новых возможностей». Организаторами мероприятия выступили Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) и Фонд Росконгресс. Представители регионов делились друг с другом различными успешными решениями в условиях санкций. По их мнению, введенные ограничения против России являются лишь стимулом для развития отдельных отраслей экономики регионов.