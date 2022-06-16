Губернаторы обменялись успешными решениями в условиях санкций

17 июня 2022 в 02:24 Размер текста - 17 +

Губернаторы поделились управленческими стратегиями, нацеленными на поддержку предприятий, бизнеса и граждан в условиях санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Губернаторы новой волны на площадке 25-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) поделились успешным опытом работы регионов в условиях санкций. Организаторами мероприятия выступили Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) и Фонд Росконгресс. «В контексте новых вызовов мы будем говорить о регионе комплексно как об объекте управления. Наша секция — про социальные аспекты реализации тех или иных экономических решений, про то, как в новых экономических условиях чувствует себя человек. Наша страна разнообразна, мы имеем дело с разными управленческими подходами. Сегодня поделимся опытом региональной поддержки экономики и осмыслим социальные эффекты этой поддержки. Хотим, чтобы у сессии был прикладной характер: обменяемся региональными „рецептами“, которыми один регион может поделиться с другими», — так начала дискуссию Дарья Кислицына. Ее слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в редакцию URA.RU. Отмечается, что введенные Западом санкции против России стали стимулом для развития отдельных отраслей экономики регионов. Так, например, в Амурской области решили начать развивать агропромышленный комплекс, в том числе создать условия для подготовки работников из РФ, так как три года назад было запрещено использовать иностранную рабочую силу. В свою очередь, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что региону поставлена задача сделать все для развития авиационной промышленности. Также глава Тюменской области Александр Моор рассказал об идее создать условия для развития крупных нефтесервисных компаний в РФ. Помимо этого, власти Севастополя решили максимально аккумулировать интересы российских игроков, которые хотели бы инвестировать в комфортную среду. «Речь идет в первую очередь про высокотехнологичный сектор», — уточнил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого западные страны ввели в отношении России новые экономические санкции. Ранее URA.RU сообщало, что российские власти готовятся к экономическому прорыву в условиях санкций, который подтолкнет экономику к развитию. Тогда председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин отметил, что влияние антироссийских санкций смягчили меры поддержки и «экономика РФ плавно адаптируется к новым вызовам». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Губернаторы новой волны на площадке 25-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) поделились успешным опытом работы регионов в условиях санкций. Организаторами мероприятия выступили Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) и Фонд Росконгресс. «В контексте новых вызовов мы будем говорить о регионе комплексно как об объекте управления. Наша секция — про социальные аспекты реализации тех или иных экономических решений, про то, как в новых экономических условиях чувствует себя человек. Наша страна разнообразна, мы имеем дело с разными управленческими подходами. Сегодня поделимся опытом региональной поддержки экономики и осмыслим социальные эффекты этой поддержки. Хотим, чтобы у сессии был прикладной характер: обменяемся региональными „рецептами“, которыми один регион может поделиться с другими», — так начала дискуссию Дарья Кислицына. Ее слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в редакцию URA.RU. Отмечается, что введенные Западом санкции против России стали стимулом для развития отдельных отраслей экономики регионов. Так, например, в Амурской области решили начать развивать агропромышленный комплекс, в том числе создать условия для подготовки работников из РФ, так как три года назад было запрещено использовать иностранную рабочую силу. В свою очередь, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что региону поставлена задача сделать все для развития авиационной промышленности. Также глава Тюменской области Александр Моор рассказал об идее создать условия для развития крупных нефтесервисных компаний в РФ. Помимо этого, власти Севастополя решили максимально аккумулировать интересы российских игроков, которые хотели бы инвестировать в комфортную среду. «Речь идет в первую очередь про высокотехнологичный сектор», — уточнил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого западные страны ввели в отношении России новые экономические санкции. Ранее URA.RU сообщало, что российские власти готовятся к экономическому прорыву в условиях санкций, который подтолкнет экономику к развитию. Тогда председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин отметил, что влияние антироссийских санкций смягчили меры поддержки и «экономика РФ плавно адаптируется к новым вызовам».